Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 29 giugno

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 679 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 2.493 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 42 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 190.635. Il tasso di positività diminuisce del -0,2% e si attesta al 0,4%. Il totale delle dosi di vaccino somministrate contro il coronavirus ad oggi è di 50.452.251.

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva di 19 unità. Allo stesso modo diminuzione anche dei ricoveri in degenza ordinaria con ben 47 pazienti presso le strutture ospedaliere.

I vaccini e la protezione dalle varianti

La società farmaceutica Moderna ha annunciato che gli studi condotti tra le persone vaccinate mostrano che il suo vaccino contro il coronavirus è efficace anche contro le varianti testate, incluse quelle identificate per la prima volta in Sudafrica, Nigeria e India. Le varianti testate includono la Delta, la Beta e l’Eta, ha comunicato Moderna. Intanto uno studio Usa pubblicato su ‘Nature’ ha indicato che i vaccini anti Covid con prodotti scudo a mRna, come Pfizer e Moderna, sembrano in grado di indurre “una risposta persistente delle cellule B del centro germinativo, che consente la generazione di una robusta immunità umorale”. Vale a dire che potrebbero proteggere per anni contro il coronavirus Sars-CoV-2, se questo patogeno con le sue varianti non si evolverà molto oltre la sua forma di oggi.