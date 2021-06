Ci sono tantissime frasi sugli amici celebri, che hanno calcato i nostri campi culturali. Personalità illustri hanno scritto alcune di esse

Un grandissimo appuntamento. Chi di noi non ha mai cercato delle frasi sugli amici? Chi di noi non ha mai tentato di cementare l’amicizia o di esprimere il proprio sentimento d’affetto verso qualcuno a cui siamo legati tramite delle frasi? Ecco perché ZON.it cercherà di offrire ai lettori le più celebri frasi sugli amici che esistano in natura. Le abbiamo accuratamente scelte, dato che il tema è al centro di innumerevoli opere dell’arte e dell’ingegno.

Potrebbe interessarti:

Già il filosofo greco Aristotele e il filosofo romano Cicerone, solo per citare i più famosi, hanno trattato con forza il tema. Quest’ultimo, inoltre, è oggetto di canzoni, testi letterari, opere filmiche e via discorrendo. Ma da cosa deriva la parola “amicizia”? Il sostantivo deriva dal termine latino “amicitia“. Essa può definirsi come un vivo e scambievole affetto fra due o più persone, ispirato in genere da affinità di sentimenti e da reciproca stima.

Ci sono tantissime frasi e tantissimi epiteti che fanno, naturalmente, scalpore e che si sono insinuate nella cultura generale. Ecco che, ora, cercheremo di riportarvi almeno le più iconiche, con tanto di nomi dell’autore da cui proviene la citazione. Pronti per scoprirle?

Le frasi sull’amicizia e frasi sugli amici

Ecco alcune delle più belle frasi dell’amicizia e frasi sugli amici.

“L’amicizia è certamente il migliore balsamo per le piaghe di un amore deluso.” (Jane Austen)

“ Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita , ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore.” (Eleanor Roosevelt)

, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore.” (Eleanor Roosevelt) “L’essenza della perfetta amicizia sta nel rivelarsi profondamente all’altro, abbandonare ogni riserva e mostrarsi per ciò che si è veramente.” (R.Benson)



“ Solo i veri amici ti diranno quando il tuo viso è sporco .” (Un proverbio siciliano)

.” (Un proverbio siciliano) “Nell’amico c’è qualcosa di noi, un nostro possibile modo di essere, il riflesso di una delle altre identità che potremo assumere.” (Andrea De Carlo)



“In ogni vita ci sono amicizie che non possiamo tradire.” (Dal film Il cacciatore di aquiloni – Amir)

“La morte di un amico, come la caduta di un pino gigante, lascia vuoto un pezzo di cielo.” (Allen R. Foley)

“Non esiste nulla che renda il mondo tanto spazioso come avere amici molto distanti; sono loro che formano le latitudini e le longitudini.” (Henry David Thoreau)

“La condivisione di una gioia, non la partecipazione al dolore, fa di un uomo un vero amico.” (Friedrich Nietzsche)

“L’amicizia è come la musica: due corde parimenti intonate vibreranno insieme anche se ne toccate una sola.” (J. Quarle)

“L’antidoto per cinquanta nemici è un amico.” (Aristotele)