Avellino, sequestrato un chilo di cocaina: arrestato un uomo

di Marisa Fava

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto ai traffici illeciti da parte della Guardia di Finanza di Avellino. Nell’ambito dei controlli intensificati sul territorio provinciale, i militari della Compagnia di Ariano Irpino hanno sequestrato circa un chilogrammo di cocaina e arrestato un cittadino italiano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo e il sequestro della droga

L’operazione è stata condotta lungo una delle principali arterie stradali della provincia di Avellino, dove i finanzieri hanno fermato un’autovettura sospetta durante un servizio di controllo del territorio.

Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, il conducente avrebbe effettuato alcune manovre elusive alla vista dei militari, attirando l’attenzione degli operatori. Una volta fermato, l’uomo avrebbe manifestato un evidente stato di agitazione, circostanza che ha spinto i finanzieri ad approfondire gli accertamenti.

La successiva ispezione del veicolo ha consentito di rinvenire circa un chilogrammo di cocaina, occultato all’interno dell’autovettura.

Arrestato un cittadino italiano

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Ariano Irpino, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’impegno della Guardia di Finanza

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di vigilanza e controllo disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, volto a contrastare i fenomeni di illegalità economico-finanziaria e i traffici illeciti che interessano il territorio.

Le attività di prevenzione e repressione proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori controlli finalizzati alla tutela della sicurezza dei cittadini e al contrasto della criminalità.

Si ricorda che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con sentenza definitiva di condanna.