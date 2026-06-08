Ballottaggi ad Angri, Cava de’ Tirreni e Campagna: seggi aperti fino alle 15

di Marisa Fava

È il giorno decisivo per l’elezione dei nuovi sindaci di Angri, Cava de’ Tirreni e Campagna. Dalle prime ore della mattinata sono aperti i seggi per il turno di ballottaggio che assegnerà la guida delle tre amministrazioni comunali della provincia di Salerno.

Le operazioni di voto proseguiranno fino alle ore 15 di oggi, lunedì 8 giugno. Al termine delle votazioni prenderà immediatamente il via lo scrutinio delle schede che decreterà i vincitori delle tre sfide elettorali.

Ballottaggio a Cava de’ Tirreni

Nella città metelliana il confronto è tra Raffaele Giordano, sostenuto da una coalizione civica e di centrodestra, e Luigi Petrone, candidato civico.

Al primo turno Giordano aveva ottenuto il 44,72% dei consensi, sfiorando l’elezione diretta. Petrone aveva invece conquistato il secondo posto con il 22,63% delle preferenze, superando di misura gli altri candidati in corsa.

La sfida di famiglia ad Angri

Particolarmente atteso il verdetto di Angri, dove il ballottaggio mette di fronte due esponenti della stessa famiglia: Alfonso Scoppa e lo zio, l’ex sindaco Pasquale Mauri.

Nel primo turno Scoppa aveva chiuso in testa con il 40,38% dei voti, mentre Mauri aveva raccolto il 31,30%, guadagnandosi l’accesso al secondo turno.

Amoruso contro Moscato a Campagna

A Campagna la corsa alla fascia tricolore vede protagonisti Adele Amoruso e Livio Moscato, chiamati a conquistare il consenso definitivo degli elettori.

Nella prima tornata elettorale Amoruso aveva ottenuto il 40,02% delle preferenze, mentre Moscato si era fermato al 30,81%.

Come si vota

Per esprimere la propria scelta al ballottaggio è sufficiente tracciare una X sul nome del candidato sindaco prescelto. Non è previsto il voto disgiunto né la possibilità di esprimere preferenze per i consiglieri comunali.

Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne prevista per le ore 15.