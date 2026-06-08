Oroscopo Branko – Lunedì 8 giugno 2026

di Mohame Lamine Dabo

Lunedì 8 giugno 2026 si apre sotto l’influenza di una Luna che invita alla riflessione e alla prudenza nelle scelte più importanti. Secondo le previsioni di Branko, sarà una giornata caratterizzata da cambiamenti, nuove opportunità professionali e momenti di chiarimento nei rapporti personali. Alcuni segni dovranno gestire tensioni e rallentamenti, mentre altri potranno contare su una favorevole combinazione astrale per dare slancio a progetti, incontri e questioni economiche. Scopriamo nel dettaglio cosa riservano le stelle per tutti i segni zodiacali in questo nuovo inizio di settimana.

♈ Ariete

Giornata caratterizzata da qualche preoccupazione economica e da possibili tensioni nei rapporti professionali. Evita decisioni impulsive e cerca il confronto con persone fidate. In amore serve maggiore pazienza.

♉ Toro

Le stelle favoriscono amicizie, contatti e nuove collaborazioni. Sul lavoro è il momento di chiarire alcuni dubbi e prendere decisioni concrete. Fortuna in crescita, soprattutto nelle questioni pratiche.

♊ Gemelli

Hai voglia di crescere e metterti in gioco, ma serve più organizzazione. Opportunità interessanti in arrivo. Attenzione però alla stanchezza e a qualche piccolo rallentamento professionale.

♋ Cancro

Energia e voglia di rinnovamento non ti mancano. Venere protegge sentimenti e incontri, mentre sul lavoro puoi recuperare terreno e ottenere risultati importanti.

♌ Leone

Lavoro in primo piano: arrivano conferme e soddisfazioni. In amore, invece, potrebbe essere necessario chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso.

♍ Vergine

Giornata un po’ complicata. Confusione nell’ambiente circostante e qualche ostacolo professionale. Meglio non forzare le situazioni e concentrarsi sui dettagli. In amore possibili sorprese positive.

♎ Bilancia

Le occasioni arrivano proprio nelle situazioni più incerte. Sul lavoro vale la pena insistere su progetti e contatti. In campo sentimentale lasciati guidare dall’istinto.

♏ Scorpione

Luna favorevole e ottime prospettive professionali. Potresti ricevere una risposta attesa o un’opportunità interessante. In amore torna la voglia di costruire qualcosa di importante.

♐ Sagittario

Non è il giorno ideale per affrontare discussioni economiche o lavorative. Meglio rimandare decisioni importanti e dedicarsi al benessere personale.

♑ Capricorno

Favoriti i rapporti familiari e la risoluzione di vecchie questioni economiche. Prudenza invece nei nuovi investimenti o nelle nuove collaborazioni.

♒ Acquario

Buone notizie sul fronte economico. Nuove occasioni e cambiamenti possono aprire prospettive interessanti. Anche in amore si respira aria di novità.

♓ Pesci

La giornata invita a riflettere e a mettere ordine nelle priorità. Sensibilità elevata e intuizioni preziose da seguire, soprattutto nei rapporti personali.

Segni favoriti del giorno: ♋ Cancro, ♏ Scorpione, ♒ Acquario.

Segni che devono usare prudenza: ♍ Vergine, ♐ Sagittario, ♈ Ariete.