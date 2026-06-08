Ogliara, concerto dei Gen Rosso sul sagrato della Parrocchia di Santa Maria e San Nicola

di Marisa Fava

La musica internazionale arriva a Ogliara. Sabato 13 giugno 2026, alle ore 21, il sagrato della Parrocchia di Santa Maria e San Nicola ospiterà il concerto dei Gen Rosso, storico gruppo musicale internazionale impegnato da oltre sessant’anni nella diffusione di messaggi di pace, dialogo e fraternità attraverso la musica.

L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dalla stessa Parrocchia di Santa Maria e San Nicola e rappresenta un’importante occasione di incontro per la comunità locale e per tutti gli appassionati di musica.

I Gen Rosso in concerto a Ogliara

La formazione è composta da musicisti, cantanti e tecnici provenienti da diversi Paesi del mondo. Nel corso della sua lunga storia, il gruppo si è esibito non solo nei teatri e nelle grandi piazze, ma anche in contesti particolarmente delicati come carceri, campi profughi e territori colpiti da calamità naturali, portando ovunque un messaggio di speranza e solidarietà.

Il concerto in programma a Ogliara offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino una realtà artistica che ha fatto della multiculturalità e dell’impegno sociale il proprio tratto distintivo.

Una storia lunga sessant’anni

I Gen Rosso nascono nel 1966 a Loppiano, in Toscana, da un’intuizione di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari e successivamente insignita del Premio UNESCO per l’Educazione alla Pace.

La nascita del gruppo è legata a un gesto simbolico: la consegna di una chitarra rossa e di una batteria a un gruppo di giovani della comunità. Da qui il nome “Gen Rosso”, che unisce l’acronimo “GEN”, derivato da “New Generation”, al colore dello strumento che diede origine al progetto.

Nel corso degli anni la band ha sviluppato un repertorio capace di attraversare diversi generi musicali, riflettendo le culture e le esperienze dei suoi componenti provenienti da ogni parte del mondo.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno alle ore 21 sul sagrato della Parrocchia di Santa Maria e San Nicola, nella frazione Ogliara di Salerno.