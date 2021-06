Con la possibile partenza di Correa, la Lazio è pronta a riabbracciare Felipe Anderson. Molto difficile arrivare a Brandt

Il 1° luglio si aprirà ufficialmente la sessione estiva di Calciomercato, che però entrerà nel vivo soltanto dopo la fine di Euro 2020, e quindi dopo l’11 luglio. Tra le italiane sarà più attiva del solito la Lazio, pronta a regalare a Sarri i giocatori di cui ha bisogno. Tra gli obiettivi dei biancocelesti c’è il ritorno di Felipe Anderson.

Correa, infatti, potrebbe partire, direzione Psg, e il brasiliano e uno dei possibili nomi per sostituirlo. Tra la Lazio e il West Ham ci sono già stati alcuni contatti, e nei prossimi giorni c’è ne saranno altri. Il club inglese, che qualche anno fa lo pagò circa 30 milioni di euro, è disposto a cedere Felipe Anderson per 8 milioni di euro. I colloqui vanno avanti, ma intanto il brasiliano ha già chiamato gli ex compagni di squadra.

Oltre a Felipe Anderson, la Lazio per il momento non molla Julian Brandt, ma l’operazione è tutt’altro che facile. Il Dortmund non sono convinti del prestito con obbligo di riscatto in caso di Champions dei biancocelesti, e valuta il giocatore circa 30 milioni. Molto dipenderà anche dal nuovo tecnico dei gialloneri Marco Rose, che potrebbe decidere di puntare su Brandt per la prossima stagione.