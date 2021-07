Frasi sull’invidia: le citazioni più belle e significative

Ecco una raccolta di aforismi, citazioni e frasi sull’invidia più celebri pensate da scrittori, filosofi e musicisti

L’invidia è definita in psicologia come “emozione secondaria”, per cui, in relazione a un bene o una qualità posseduta da un altro, si prova dispiacere e astio per non avere noi quel bene e a volte un risentimento tale da desiderare il male di colui che ha quel bene o qualità. Ecco una raccolta delle frasi più famose sull’invidia.

Citazioni e aforismi sull’invidia

L’invidia è l’ulcera dell’anima.

Socrate

L’invidia si annida in fondo al cuore umano come una vipera nella sua tana.

Honoré de Balzac

La nostra invidia dura sempre più a lungo della felicità di quelli che invidiamo.

Eraclito

Ciò che rende terribile questo mondo è che mettiamo la stessa passione nel cercare di essere felici e nell’impedire che gli altri lo siano.

Conte di Rivarol

Se l’invidia fosse una febbre, tutto il mondo sarebbe ammalato.

Proverbio Danese

Non sopravvalutare quello che hai ricevuto e non invidiare il prossimo: colui che invidia il prossimo non conseguirà la pace della mente.

Buddha

L’invidioso morirà, ma mai l’invidia.

Molière

Spesso si fa pompa delle passioni più delittuose; ma l’invidia è una passione timida e vergognosa che non si osa confessare.

François de La Rochefoucauld

Come la ruggine consuma il ferro, così la invidia consuma gli invidiosi.

Antistene

Coloro i quali hanno meno fiducia in se stessi, sono i più invidiosi

William Hazlitt

Che cosa è l’uomo che invidia l’altro uomo, se non una miseria che invidia un’altra miseria?

Arturo Graf

L’invidia è come una palla di gomma che più la spingi sotto e più ti torna a galla.

Alberto Moravia

L’invidia acceca gli uomini e gli rende impossibile pensare chiaramente.

Malcolm X

L’invidioso è un impotente incapace di rassegnarsi.

Roberto Gervaso

Non c’è riposo per la persona che invidia, e non c’è amore per la persona maleducata.

Ali ibn Abi Talib

Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai.

Eleanor Roosevelt

Niente è così odioso come la fortuna degli altri.

Francis Scott Fitzgerald

L’invidia è ignoranza, l’imitazione è suicidio.

Ralph Waldo Emerson

Non perder tempo con l’invidia. A volte sei in testa. A volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso.

Mary Schmich

L’amore guarda attraverso un telescopio; l’invidia, attraverso un microscopio.

Josh Billings

Chi vive d’invidia muore di rabbia.

Anonimo

L’odio è attivo, e l’invidia passiva; c’è solo un passo dall’invidia all’odio.

Johann Wolfgang von Goethe

L’invidia è il più stupido dei vizi, perché non esiste un solo vantaggio che si guadagni da essa.

Honoré de Balzac

Il milionario non godrebbe niente se gli mancasse l’invidia del popolo.

Alfredo Panzini

Frasi da dedicare a chi è invidioso

Quanto più in alto sali, tanto più piccolo ti vede l’occhio dell’invidia.

Friedrich Nietzsche



Invidiano la mia vittoria; lasciali, quindi, invidiare le mie fatiche, la mia onestà e i metodi con cui l’ho conquistata.

Gaio Sallustio Crispo



Il numero delle persone che ci invidiano, conferma le nostre capacità.

Oscar Wilde



Tutta l’invidia è proporzionata al desiderio.

Samuel Johnson



L’invidioso non muore mai una volta sola, ma tante volte quante l’invidiato vive salutato dal plauso della gente.

Baltasar Gracián y Morales



Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita.

Winston Churchill



L’invidia e la cattiveria sono figli dell’ignoranza, certe persone attaccano gli altri per nascondere i propri limiti esistenziali.

Anonimo



Il cane chiuso nel recinto abbaia a quello che scorrazza liberamente.

Marty Rubin



L’invidia, come il fuoco, si dirige sempre verso i posti più elevati.

Tito Livio



Deve farti davvero schifo la tua vita, se perdi tempo a giudicare la mia.

Anonimo



Chiunque abbia qualcosa di speciale e raro verrà sempre invidiato da qualcuno. Purtroppo è la natura delle cose.

The Legend of Zelda: Skyward Sword



Nella vita tutto torna: la cattiveria al mittente, l’amore a chi l’ha dato, le bugie a chi le ha dette, l’invidia a chi la sente.

Anonimo



L’invidioso mi loda senza saperlo.

Kahlil Gibran

Quanto più in alto ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a coloro che non possono volare.

Friedrich Nietzsche

Chi invidia un altro ne riconosce la superiorità.

Samuel Johnson

È meglio essere invidiato, che compatito.

Erodoto

Nessun crimine è così grande come osare eccellere.

Winston Churchill

L’invidia somiglia molto all’amore: essere invidiato è quasi essere amato.

César François Adolphe d’Houdetot

Il valore genera l’invidia nelle menti meschine e l’emulazione nelle anime grandi.

Henry Fielding

Si muore più d’invidia che d’infarto. Sappiatelo!

Anonimo

Il silenzio dell’invidioso fa molto rumore.

Khalil Gibran

Mettevi l’anima in pace: esistono persone brillanti. Tentare di spegnerle per avere un attimo di luce non farà mai di voi delle stelle!

Anonimo

L’invidia del cretino per l’uomo brillante trova sempre qualche consolazione nell’idea che l’uomo brillante farà una brutta fine.

Max Beerbohm

L’invidia è la tassa che tutti quelli che eccellono in qualcosa devono pagare.

Ralph Waldo Emerson

Attenzione in giro c’è una brutta malattia chiamata cattiveria: proviene dal virus dell’invidia.

Anonimo

Quando non hanno più capelli trovano ridicoli i capelli lunghi.

Paul Léautaud