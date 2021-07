Frasi simpatiche: come ridere e riflettere per aforismi

Alcune frasi simpatiche, molte volte, lasciano spazio a pensieri profondi da elaborare. Ecco le più famose in circolazione

Secondo diversi studi esiste un legame molto stretto tra l’umorismo e l’intelligenza. Capire una battuta di spirito sembra infatti richiedere uno sforzo importante al cervello e necessita di una certa elasticità mentale. Non per niente tanti famosi aforisti della storia hanno sfornato numerose frasi divertenti che ne mettono in luce l’intelligenza e l’estro creativo.

Ecco qui una simpatica raccolta delle più belle frasi divertenti scritte e pronunciate da grandi personaggi storici, dello spettacolo e della letteratura. Naturalmente, ZON.it le ha catalogate per voi in modo accurato, per darvi anche possibilità di utilizzarle con amici e conoscenti in modo da intrattenere una conversazione piacevole.

Tra di esse, vi sono anche frasi di celebri autori. Si tratta, il più delle volte, di personaggi storici grandi, personaggi famosi dello spettacolo e della letteratura.

Aforismi, citazioni e frasi divertenti

“Never put off till tomorrow what may be done day after tomorrow just as well.“

Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene.

(Mark Twain)

“The most fun things in life are either immoral, illegal or they make you fat.“

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare.

(George Bernard Shaw)

“Politics is the art of preventing people from taking part in affairs which properly concern them.“

La politica è l’arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda.

(Paul Valéry)

“Some cause happiness wherever they go; others whenever they go.“

Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno.

(Oscar Wilde)

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.“

Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell’universo.

(Albert Einstein)

“Be careful about reading health books. Some fine day you’ll die of a misprint.“

Fai attenzione quando leggi libri di medicina. Potresti morire di un errore di stampa.

(Mark Twain)

“The optimist proclaims that we live in the best of all possible worlds; and the pessimist fears this is true.“

L’ottimista afferma che viviamo nel migliore dei mondi possibili, il pessimista teme che sia vero.

(James Branch Cabell)