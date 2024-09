Oroscopo Paolo Fox, sabato 28 settembre 2024: Pesci, non stancarti troppo

Ariete Sarà una giornata di riflessione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Evitate discussioni inutili e concentratevi sugli aspetti positivi della vostra vita. La Luna vi aiuta a mantenere la calma, ma è importante essere pazienti in amore, dove potrebbero esserci tensioni​

Toro Tensione in arrivo! La Luna opposta vi renderà nervosi, soprattutto sul lavoro. Attenzione a non perdere la pazienza. In amore, evitate di tirare troppo la corda: la domenica sarà più favorevole per la serenità di coppia

Gemelli Giornata più tranquilla del solito, con poche tensioni. La Luna vi stimola, soprattutto sul lavoro. In amore, ci sono buone occasioni da cogliere, e potreste riscoprire sentimenti più profondi

Cancro Giornata nervosa, con Marte che vi rende polemici e agitati. Dovrete risolvere alcune tensioni, ma il cielo è positivo per l’amore. Approfittate di questa energia per vivere al meglio la vostra relazione

Leone Nuove opportunità in arrivo, soprattutto grazie alla Luna nel segno. Se non vi sentite di crescere in una situazione, cercate nuove strade. È un buon momento per sperimentare nuove relazioni

Vergine Le buone occasioni non mancano, specialmente sul piano professionale. Non preoccupatevi troppo delle opinioni degli altri: avete fatto scelte consapevoli e ora potete raccoglierne i frutti​

Bilancia Una giornata interessante, in cui potreste fare un incontro speciale. Il Sole e Mercurio nel segno vi danno energia, ma è importante evitare polemiche inutili. Concentratevi sul ritrovare la serenità

Scorpione In amore, attenzione ai rapporti instabili. È possibile una rinascita, ma evitate di fare passi troppo azzardati. Sul lavoro, i cambiamenti saranno gestibili se affrontati con calma

Sagittario Sebbene possiate sentirvi bloccati in alcuni progetti, è solo una sensazione passeggera. Continuate a lavorare sodo e cogliete le opportunità che si presenteranno, soprattutto in amore​

Capricorno Le stelle vi invitano a prestare attenzione alle finanze, ma la Luna vi sostiene nel risolvere tensioni in amore. È il momento ideale per organizzare qualcosa di speciale

Acquario Dovrete mettere chiarezza in alcune situazioni, ma fatelo con diplomazia. Non è il momento per decisioni importanti; meglio rimandare scelte delicate