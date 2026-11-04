Funerali di Stato per Simone Ruggia, Crosetto ricorda il sergente di Pastena: «Il mare, la subacquea, la sua Salerno»

di Redazione ZON

In sintesi. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricordato il sergente salernitano Simone Ruggia ai funerali di Stato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, citando il suo amore per il mare, la subacquea, Salerno e la compagna Chiara. Ruggia, originario di Pastena, è morto il 29 ottobre nello schianto di un elicottero in Bosnia-Erzegovina.

I punti chiave Il sergente Simone Ruggia, originario del quartiere Pastena di Salerno e in servizio a Viterbo nell’Aviazione dell’Esercito, è morto il 29 ottobre nello schianto di un elicottero italiano in Bosnia-Erzegovina.

L’elicottero precipitato in Bosnia-Erzegovina era impegnato nella missione internazionale Eufor Althea e lo schianto ha causato 4 vittime: Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato ai funerali di Stato a Roma che in Bosnia-Erzegovina sarà realizzato un monumento in memoria dei 4 caduti, con il consenso delle autorità locali.

Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha proclamato il lutto cittadino per Simone Ruggia, con le bandiere a mezz’asta a Palazzo di Città e negli edifici pubblici comunali.

La Procura di Roma, secondo quanto riferito, ha acquisito la scatola nera dell’elicottero precipitato in Bosnia-Erzegovina, che sarà sottoposta ad accertamenti tecnici.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricordato il sergente salernitano Simone Ruggia durante i funerali di Stato a Roma: «Simone veniva da Salerno, la sua passione era anche il mare, la subacquea, la sua Salerno, la sua Chiara».

Simone Ruggia è morto il 29 ottobre nello schianto di un elicottero italiano in Bosnia-Erzegovina. L’elicottero era impegnato nella missione internazionale Eufor Althea. Ruggia era originario del quartiere Pastena di Salerno ed era in servizio a Viterbo, nell’Aviazione dell’Esercito.

Le quattro vittime dello schianto in Bosnia-Erzegovina

Le vittime dello schianto sono quattro. Oltre a Simone Ruggia sono morti il sergente Claudio Marchesi, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci. Zecchillo e Procacci appartenevano al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

L’età di Simone Ruggia non è univoca nel materiale disponibile: in un resoconto il sergente ha 37 anni, in un altro 36.

Cosa ha detto Guido Crosetto ai funerali di Stato

I funerali si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma. Il ministro Guido Crosetto ha ricordato una per una le quattro vittime. Per Simone Ruggia ha citato l’amore per Salerno, per il mare, per la subacquea e per la compagna Chiara.

«Oggi la Repubblica è qui. Lo Stato è qui, unito, senza divisioni, per rendere omaggio ai nostri quattro fratelli»

Guido Crosetto ha definito i quattro militari «l’Italia migliore». Il ministro ha inoltre annunciato che in Bosnia-Erzegovina sarà realizzato un monumento in memoria dei quattro caduti, con il consenso delle autorità locali.

Ai funerali hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso. L’omelia è stata pronunciata da monsignor Gian Franco Saba, ordinario militare per l’Italia, che ha definito i caduti «seminatori di germogli di pace».

Come Salerno ha salutato il sergente di Pastena

Il Comune di Salerno era rappresentato ai funerali dal vicesindaco Nino Savastano. Era presente anche il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli. Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere a mezz’asta a Palazzo di Città e negli edifici pubblici comunali.

Gli amici d’infanzia di Simone Ruggia, che lo chiamavano «Friccolo», erano presenti alla cerimonia. Un amico, Marco, ha firmato con la comitiva una lettera condivisa con l’agenzia ANSA: «Tu la negatività l’hai sempre allontanata con la tua innata capacità di portare luce e buon umore a chiunque».

Cosa succede adesso

Le cause dello schianto non sono ancora state chiarite. Secondo quanto riferito, la Procura di Roma ha acquisito la scatola nera dell’elicottero, che sarà sottoposta ad accertamenti tecnici. Non sono stati resi noti i tempi delle verifiche né la data di realizzazione del monumento in Bosnia-Erzegovina.

Domande frequenti Chi era Simone Ruggia? Simone Ruggia era un sergente dell’Aviazione dell’Esercito in servizio a Viterbo, originario del quartiere Pastena di Salerno. Il sergente è morto il 29 ottobre nello schianto di un elicottero italiano in Bosnia-Erzegovina, durante la missione internazionale Eufor Althea. Cosa ha detto Crosetto ai funerali di Simone Ruggia? Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto ai funerali di Stato a Roma: «Simone veniva da Salerno, la sua passione era anche il mare, la subacquea, la sua Salerno, la sua Chiara». Crosetto ha definito i quattro militari morti in Bosnia-Erzegovina «l’Italia migliore». Quanti militari italiani sono morti nell’elicottero precipitato in Bosnia? Nello schianto dell’elicottero italiano in Bosnia-Erzegovina del 29 ottobre sono morte 4 persone: i sergenti Simone Ruggia, Claudio Marchesi e Laura Procacci e il tenente Franco Adriano Zecchillo. Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci appartenevano al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Salerno ha proclamato il lutto cittadino per Simone Ruggia? Sì, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha proclamato il lutto cittadino per il sergente Simone Ruggia. Le bandiere sono state esposte a mezz’asta a Palazzo di Città e negli edifici pubblici comunali, e ai funerali di Stato a Roma il Comune di Salerno era rappresentato dal vicesindaco Nino Savastano. Si sa perché è caduto l’elicottero in Bosnia-Erzegovina? Le cause dello schianto dell’elicottero italiano in Bosnia-Erzegovina non sono ancora state chiarite. Secondo quanto riferito, la Procura di Roma ha acquisito la scatola nera dell’elicottero, che sarà sottoposta ad accertamenti tecnici, ma i tempi delle verifiche non sono stati resi noti.