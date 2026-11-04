Piano spiagge a Salerno: la Giunta cambia varchi e concessioni

di Redazione ZON

In sintesi. La Giunta comunale di Salerno ha approvato all’unanimità il 3 novembre 2026, con la delibera 221, le risposte a 26 osservazioni al piano delle spiagge. Sparisce una spiaggia libera tra gli stabilimenti Arcobaleno, Aurora e Scoglio 24, l’arenile davanti all’ex ostello sul lungomare Marconi diventa concedibile e il Piano individuerà una spiaggia attrezzata per gravi disabilità motorie.

I punti chiave La Giunta comunale di Salerno ha approvato all’unanimità la delibera 221 il 3 novembre 2026.

Le osservazioni al piano delle spiagge di Salerno sono 26: 18 arrivate entro il 9 luglio, sette fuori termine e una prima della pubblicazione.

La Giunta comunale di Salerno ha eliminato la spiaggia libera e il varco di accesso previsti tra le aree concedibili 04 e 05.

L’arenile davanti all’ex ostello della gioventù, sul lungomare Marconi, è tornato tra le aree concedibili su richiesta della SAB Immobiliare.

Il Piano individuerà una spiaggia libera attrezzata per persone con gravi disabilità motorie, ma il Comune di Salerno non ha reso noto dove sarà collocata.

La Giunta comunale di Salerno ha approvato all’unanimità, con la delibera 221 del 3 novembre 2026, le risposte alle 26 osservazioni al piano delle spiagge, modificando spiagge libere e aree in concessione.

Il Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (PAD) è stato adottato il 31 marzo dal commissario straordinario. Delle 26 osservazioni, 18 sono arrivate entro la scadenza del 9 luglio, sette fuori termine e una prima della pubblicazione.

Tra Arcobaleno, Aurora e Scoglio 24 sparisce una spiaggia libera

Nel tratto tra gli stabilimenti Arcobaleno, Aurora e Scoglio 24, la Giunta ha eliminato la spiaggia libera prevista tra le aree concedibili 04 e 05, insieme al varco di accesso. Il motivo indicato è la morfologia del litorale e la conformazione delle strutture esistenti.

Zona Decisione della Giunta Tra le aree 04 e 05 Spiaggia libera e varco eliminati Tra le aree 03 e 04 Spiaggia libera e accesso pubblico confermati Lungomare Marconi, ex ostello della gioventù Da spiaggia libera ad area concedibile A est del porto Marina d’Arechi Tratto di nuova formazione classificato spiaggia libera

Sul lungomare Marconi l’arenile davanti all’ex ostello è tornato tra le aree concedibili su richiesta della SAB Immobiliare. Gli uffici comunali spiegano che nelle vicinanze restano ampi tratti di spiaggia libera.

Arriva una spiaggia attrezzata per persone con gravi disabilità motorie

Il Comune ha accolto in parte le osservazioni dell’associazione Mare Libero. Le spiagge libere attrezzate saranno indicate con più precisione nelle cartografie e affidate con procedure pubbliche, con possibile coinvolgimento degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Piano individuerà anche una spiaggia libera attrezzata per persone con gravi disabilità motorie, con percorsi di accesso al mare, ausili e personale di assistenza durante la stagione balneare. Non è stato reso noto dove sarà collocata.

Respinte la sospensione del Piano e varie richieste dei gestori

La Giunta ha respinto la richiesta di Scoglio 24 Sas di sospendere l’approvazione del PAD fino alla fine dei lavori di ripascimento. Gli uffici hanno chiarito che i tempi sono fissati dalla normativa regionale. Nessuna modifica nemmeno per il Lido 08 e il Circolo Lido dei Finanzieri: il varco resta, perché l’accesso alla battigia va garantito anche per la passeggiata.

Sugli stabilimenti, il Distretto turistico alberghiero Riviera Salernitana ha ottenuto l’ammissione dell’acciaio tra i materiali utilizzabili. Le modalità delle future gare per le concessioni saranno definite con provvedimenti successivi.

La delibera non conclude l’iter del PAD. Non è stato reso noto quando il Piano sarà approvato in via definitiva, né se le nuove regole varranno già dalla prossima stagione balneare.

Domande frequenti Cosa prevede la delibera 221 sul piano spiagge di Salerno? La delibera 221 del 3 novembre 2026, approvata all’unanimità dalla Giunta comunale di Salerno, risponde alle 26 osservazioni al piano delle spiagge. Elimina una spiaggia libera con il suo varco tra le aree 04 e 05, rende concedibile l’arenile davanti all’ex ostello sul lungomare Marconi e prevede una spiaggia attrezzata per persone con gravi disabilità motorie. Quale spiaggia libera sparisce a Salerno con il nuovo piano? Sparisce la spiaggia libera prevista tra le aree concedibili 04 e 05, nel tratto tra gli stabilimenti Arcobaleno, Aurora e Scoglio 24. Insieme alla spiaggia viene eliminato il varco di accesso. Il motivo indicato dalla Giunta comunale di Salerno è la morfologia del litorale e la conformazione delle strutture esistenti. Dove sarà la spiaggia attrezzata per disabili a Salerno? Il Comune di Salerno non ha reso noto dove sarà collocata la spiaggia libera attrezzata per persone con gravi disabilità motorie. Il Piano prevede percorsi di accesso al mare, ausili e personale di assistenza durante la stagione balneare. Quando sarà approvato in via definitiva il piano spiagge di Salerno? Non è stato reso noto quando il Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (PAD) di Salerno sarà approvato in via definitiva. La delibera 221 non conclude l’iter, e non è chiaro se le nuove regole varranno già dalla prossima stagione balneare.

Immagine di repertorio

Fonte: Le Cronache