Furti tra Nocera e Cava, un appartamento svaligiato e un tentativo di truffa

di Redazione ZON

Continuano i crimini nell’area nord della provincia di Salerno, con due episodi distinti avvenuti a Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni.

Nocera Superiore

A Nocera, i ladri hanno svaligiato un appartamento, mettendo a soqquadro le stanze e rubando denaro e oggetti di valore.

Cava de’ Tirreni

A Cava de’ Tirreni, invece, i malviventi hanno tentato una truffa spacciandosi per agenti delle forze dell’ordine. Fingendo che la targa dell’auto del proprietario fosse coinvolta in una rapina, hanno provato ad attirarlo all’esterno di casa. L’inganno è stato però scoperto dalla figlia dell’uomo, che ha prontamente denunciato l’accaduto. Lo schema della truffa segue un copione ormai noto: creare un falso allarme legato a un parente per estorcere denaro.