Furto a Nocera Inferiore: colpo lampo all’istituto polidiagnostico D’Agosto

di Redazione ZON

Furto al polidiagnostico D’Agosto

La scorsa notte, a Nocera Inferiore, un gruppo di ladri ha preso di mira l’istituto polidiagnostico D’Agosto, situato in via Atzori. In pochi minuti, i malviventi sono riusciti a forzare la saracinesca con un flex, sfondando i vetri e portando via le due casse automatiche. Il bottino, come riportato da SalernoToday, è ancora in fase di quantificazione.

Le indagini

I carabinieri di Nocera Inferiore sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi e acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza, nella speranza di individuare indizi utili all’identificazione dei colpevoli. Nonostante l’accaduto, l’istituto è rimasto regolarmente aperto.