Furto nella scuola “Canfora” di Fisciano: rubati quattro computer

di Redazione ZON

Non solo furti in appartamento, anche le scuole continuano a essere bersaglio dei ladri. L’ultimo episodio si è verificato all’interno della scuola “Canfora”, situata in località Soccorso di Fisciano.

I malviventi, approfittando dell’assenza di un sistema di allarme, hanno forzato la porta d’ingresso e hanno sottratto quattro computer. L’allarme è partito dal personale scolastico, che notato l’accaduto ha immediatamente avvisato il preside. Quest’ultimo ha provveduto a sporgere denuncia presso i carabinieri.