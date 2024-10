Futani (SA), il 5 e il 6 ottobre torna Balconica: “il festival che si affaccia dai balconi”

di Redazione ZON

Torna ottobre; torna l’appuntamento con Balconica, “il festival che si affaccia dai balconi”.

Anche quest’anno, sabato 5 e domenica 6 ottobre, i balconi di Futani (SA), nel Cilento, diventano palco per concerti, reading, performance teatrali, andando ad ospitare più di venti artisti fra musicisti, attori, pittori, fotografi.

«Balconica non è solo un festival, ma un evento culturale unico che unisce la storia e la tradizione del paese di Futani con l’arte e la musica contemporanea. Ogni anno, Futani, situato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, si trasforma in un teatro a cielo aperto, dove i balconi delle case diventano palcoscenici per artisti provenienti da tutto il mondo. Il festival offre una fusione tra tradizione e innovazione, creando un dialogo tra il passato e il presente attraverso la musica, l’arte e la partecipazione attiva della comunità».

Un Festival per rilanciare il territorio

Nato nel 2014, Balconica, rappresenta una risposta concreta e creativa alla marginalità sociale e culturale che per troppo tempo ha caratterizzato Futani.

Negli anni, il festival ha ospitato musicisti, attori, pittori e performer provenienti da diverse parti d’Italia e dell’Europa, creando un dialogo artistico che arricchisce sia gli artisti stessi che il pubblico. Questo scambio culturale è stato fondamentale per alimentare un clima di innovazione e sperimentazione, mantenendo il festival fresco e rilevante.

L’esperienza culturale che offre Balconica è profondamente immersiva. Il festival non si limita a proporre spettacoli, ma crea un vero e proprio viaggio multisensoriale che coinvolge la musica, il teatro, le arti visive e la gastronomia.

Ogni edizione di Balconica è pensata per essere unica e indimenticabile, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere il paese di Futani in modo intenso e personale. Questo approccio ha contribuito a creare un evento che non è solo intrattenimento, ma anche un momento di riflessione e crescita culturale; il festival continua a evolversi, rimanendo fedele alla sua missione di promuovere il territorio, l’arte indipendente, la coesione sociale e la sostenibilità, offrendo al contempo un’esperienza culturale di alto livello.

I balconi & i laboratori

Come in ogni edizione, i balconi del centro storico di Futani si trasformeranno in palcoscenici improvvisati, ospitando concerti di musica, spettacoli teatrali, performance di danza e tanto altro.I balconi, con il loro fascino antico, diventano così il simbolo di una cultura che si affaccia verso il futuro, mantenendo un forte legame con le radici del passato. Durante le due giornate saranno numerose le opportunità di apprendimento e crescita personale; i partecipanti potranno esplorare nuove forme di espressione, sviluppare abilità creative e acquisire competenze utili nel mondo contemporaneo. I laboratori proposti non solo arricchiranno il bagaglio culturale dei partecipanti, ma favoriranno anche il dialogo intergenerazionale e lo scambio di idee; verranno allestite mostre d’arte e fotografia, visite guidate ai luoghi di interesse storico-naturalistico, trekking, sessioni di yoga e tanto altro.

Il programma

SABATO 5 OTTOBRE

Spettacoli dalle ore 19:00 alle ore 02:00

ALFONSO CHENG

“Finferland” è un crogiolo postmoderno di citazioni anni ’90, con synthwave, lofi, elettronica e post punk. Alfonso Cheng racconta la Campania con storie surreali.

GRANATO

I Granato cambiano spesso pelle. Non amano stare tranquilli o usare sempre gli stessi termini. Con “Radici”, fondono rock, elettronica e progressive, esplorando nuovi territori sonori.

THE CLEOPATRAS

The Cleopatras band punk rock al femminile senza compromessi. Dal 1998, suonano rock’n’roll, punto e basta. Un’attitudine ribelle e un sound inconfondibile.

SABRINA DE MITRI

Sabrina De Mitri è una poliedrica artista pugliese, saxofonista, compositrice e performer, che sperimenta tra musica, teatro e arti visive. Dopo esperienze europee, è tornata in Italia con il suo primo album “Timeless” e successivamente ha pubblicato singoli e un romanzo.

PSYCHOPATHIC ROMANTICS

Formati nel 2005, i Psychopathic Romantics, con base nel sud Italia, mescolano folk, noise e psichedelia. Dopo tre album e l’EP “Some Tracks”, continuano a evolversi.

HATE MOSS

Gli Hate Moss, duo italo-brasiliano formato da Tina e Ian, fondono elettronica e post-punk. Dopo aver pubblicato “NaN”, hanno suonato in 150 concerti globali e stanno remixando l’album.

THE DELAY IN THE UNIVERSAL LOOP

Dylan Iuliano, alias The Delay In The Universal Loop, dal 2012 sperimenta con sonorità elettroniche. Da ‘Disarmonia’ a ‘Ninne Nanne’, il suo percorso è un viaggio tra psichedelia e sperimentazione, passando per collaborazioni prestigiose come quella con Mushy.

THE AVVOCATI

I “The Avvocati” creano musica originale con uno stile proto-punk e lisergico. Il loro primo disco raccoglie canzoni-polaroid che catturano momenti ed emozioni.

MISS URTI

Appassionata di musica anni ’80, MissUrti debutta come music selector nel 2018, portandoci in un viaggio tra suoni e vibrazioni che celebrano l’epoca e il suo spirito libero.

BLAK SAAGAN

Blak Saagan, artista che fonde colonne sonore psichedeliche anni ’60/70 con elettronica, ambient e drone, esplora nel suo ultimo album il caso Moro del 1978, prendendo per mano i suoi ascoltatori per rivivere una delle pagine più tristi e oscure della storia italiana.

PROGETTO NICHEL

MEMORIE DI UNA GALLINA

Inventare una storia e spacciarla per vera. Prendere una storia vera e fare finta che sia falsa, inventata, esagerata. Lasciarsi ispirare da lontano, da troppo lontano, da una favola palestinese. Mi piacerebbe che un muto parlasse ad una folla di sordi. Nessuna performance potrebbe mai riuscirci, neppure questa.

THE FUTURE SOUND OF KOYAANIS NAQOY

The Future Sound of Koyaanis Naqoy è il progetto tra Andrea Doro e Antonio Vessa che unisce death ambient/noise a ritmi nuovi, esplorando territori sonori inediti.

DOMENICA 6 OTTOBRE

Attività a partire dalle ore 08:30

Trekking

L’escursione segue un antico sentiero, immerso nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, che collega Futani a Massicelle (frazione del comune di Montano Antilia).

La passeggiata è organizzata in collaborazione con le associazioni Geo Trek Paestum e sottosezione CAI Monte Bulgheria. Accompagnatore: Marco Tambasco

Yoga con Marina

Pratica di vinyasa Yoga, uno stile dinamico e divertente. Inizieremo portando l’attenzione al respiro e sciogliendo le articolazi per fare scorrere l’energia e eliminare i blocchi. Eseguiremo sequenze dinamiche per creare energia e calore nel corpo, ed esploreremo alcune posizioni (asana) base di yoga. Concludiamo con il rilassamento finale, che ci permette di assimilare i benefici della pratica, e con qualche breve tecnica di respirazione/meditazione.

Il Calisthenics

Calisthenics è una disciplina sportiva che si pratica prevalentemente senza l’utilizzo di carichi esterni come manubri o bilancieri, al contrario, si sfrutta il peso del nostro corpo come “carico” da spostare nello spazio. Tutti possono praticare il Calisthenics in quanto gli esercizi a corpo libero possono essere adattati in base al livello di preparazione di chi li esegue.

TIC-territorio, innovazione e cultura: laboratorio di Digital Storytelling

A cura della Cooperativa Sociale Effetto Rete con Giuseppe Jepis Rivello. Per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Unendo immagini, suoni e parole, i partecipanti esploreranno nuove forme di narrazione interattiva, imparando a esprimere emozioni e idee in modo coinvolgente e moderno.

TIC-territorio, innovazione e cultura: laboratorio Creativo

A cura della Cooperativa Sociale Effetto Rete. Per bambini dai 3 agli 8 anni

Il laboratorio di pittura dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni è un’occasione speciale per esplorare colori e forme attraverso il gioco e la creatività.

Spettacoli dalle ore 13:00 alle ore 21:00

TONY BORLOTTI

Il “selezionatore gentile” – fondatore del complesso di Neo 60 Beat italiano “Tony Borlotti e i suoi Flauers” – propone una divertente scelta musicale vintage, selezionando i dischi più ballabili e rari della sua collezione di Beat italiano, Merseybeat, Freakbeat, Popsike, Soul e R&B.

CAFFÉ D’AUTORE

In un tardo pomeriggio uggioso… L’incontro, il caffè, il mare, l’immensità, la grande passione per la musica, l’amicizia. Antonio, Francesco e Alfonso hanno ben chiaro il da farsi: emozionarsi emozionando! Nascono i Caffè D’Autore. Il caffè: l’incontro. L’amicizia. Il legame. La musica d’autore: l’essenza e la salvezza.

BOBO RONDELLI

BOBO RONDELLI in: STORIE ASSURDE

MONICA ATTANASIO

ANTONIO CALABRESE

Antonio Calabrese unisce cantautorato italiano e sound folk, con influenze pop/prog/alternative. Melodie e arrangiamenti creano un’ironica malinconia che si lascia ascoltare.

ONE FOR PEACE

One For Peace è un progetto sperimentale, un genere musicale ibrido che fonde lingue, culture e tradizioni. La loro musica riflette la libertà di esprimere la diversità.

MAKARDÌA

CANZONI A STROFINACCIO

Dopo Occhioperocchiodentroperdentro, il primo album del 2013, e Piccolo concerto del partito, selezionato anche per la Targa Tenco, ecco le canzoni per tutti gli usi. A volte bisogna strizzarsi proprio come uno strofinaccio per ritrovare l’essenza delle piccole cose belle.

STARE NEL VUOTO

Stare nel vuoto è un laboratorio di teatro che lavora alla solitudine scenica, lasciando esprimere il singolo e affidandolo all’altro come individuo e come gruppo. La Performance ispirata ad Old Times di Harold Pinter è un tuffo ad occhi chiusi nell’illogica razionalità del testo, un riemergere a pieno fiato in ricordi spezzati, attese ironiche, porte chiuse a doppia mandata e chiavi custodite.

MARTELLI & RUBEN CAMILLAS

Federico è “Martelli”: fusione instabile del Grande Lebowsky e di un personaggio dei Tenenbaum, canta (e balla) le sue canzoni che contengono la parola “bello”.

Vittorio è “Ruben Camillas” per sempre, chitarrista del gruppo con cui, assieme a Zagor Camillas, ha scombussolato con dolcezza tutto quello che poteva.

Martelli e Ruben insieme sullo stesso palco in versione unplugged.

LE MOSTRE

MONDO MATERICO – Miryam Manganiello

Esprime la sua pittura “materica” attraverso quadri tridimensionali con texture diverse, sempre arricchiti da una leggera piuma d’oro.

E LUCE (IN SALA) FU – In Media Res

“E luce (in sala) fu” è un viaggio immersivo ed interattivo attraverso la storia del Cinema, progettato per affascinare e coinvolgere il pubblico.

SIMO VINUTI – Sara Lamassa

“Simo vinuti e mo nginni iamo” (siamo venuti e adesso andiamo via), queste le prime parole, le stesse da secoli, che i fedeli della Comunità di Centola dedicano alla Madonna durante il cammino verso il Monte Gelbison, nel suggestivo Parco Nazionale del Cilento.

SOGNATORE A COLORE – Giuliano Serra

L’arte di strada di far esprimere i ragazzi in contesto sociale, dove una bomboletta unisce le differenze.

AL CHIARO DI LUNA – Giuliana Guzzi

Tatuatrice, illustratrice ed incisore cilentano. Il suo lavoro vive di atmosfere soffuse, fiabe antiche, miti e creature anfibie, un tratto noir, l’amore per la materia, sia nel segno che nei medium scelti. Illustra per Giunti Editore Minerva di Mario Coppola nel 2022, segnalata in vari premi di incisione lavora come tatuatrice e artista poliedrica.

