Agropoli, coppia accusata di stalking contro gli ex suoceri di lei: scatta il divieto di dimora

di Redazione ZON

Il 2 ottobre, ad Agropoli (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “divieto di dimora nel comune di Agropoli” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania (SA) nei confronti di una 45enne del luogo e del suo compagno per “atti persecutori” nei riguardi degli ex suoceri della donna.

Il provvedimento cautelare nei confronti degli indagati è originato per l’inosservanza degli obblighi prescritti dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare, a cui erano già sottoposti.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento