Galles e Svizzera chiudono la prima giornata del girone A allo stadio Olimpico di Baku. Chi manterrà il passo degli azzurri?

Dopo il roboante 3-0 rifilato dagli azzurri alla Turchia nel match inaugurale di Euro 2020, Galles-Svizzera chiude la prima giornata del gruppo A. Squadre in campo alle 15 allo Stadio Olimpico di Baku in Azerbaigian, partita già importante per il ruolo di “secondo violino” del girone.

QUI GALLES – Il ct Page ha tutti a disposizione per la partita d’esordio e conferma il modulo che lo ha portato fin qui: il 3-4-1-2. In porta il 34enne del Cristal Palace Hennessey, trio difensivo formato da Rodon, Mepham e Davies. Sulla mediana spazio a Levitt e Allen, che fungeranno da raccordo tra difesa e trequarti offensiva, con Williams e Roberts sugli esterni. In attacco la coppia sarà formata da Bale e Wilson (leggermente favorito su James) con lo juventino Ramsey sulla trequarti.

QUI SVIZZERA – Gli elvetici di Petkovic si schiereranno a specchio rispetto al Galles, confermando lo stesso modulo degli avversari. A difendere i pali della Svizzera c’è ovviamente Sommer, difesa a 3 con Elvedi, Akanji e Benito. Centrocampo muscolare con Zakaria e Xhaka in mezzo con Mbabu e Ricardo Rodriguez rispettivamente eterni destro e sinistro. Trequarti ad alta velocità con Shaquiri ed Embolo dietro l’unica punta Seferovic.

Le probabili formazioni

GALLES (3-4-1-2): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; N. Williams, Levitt, Allen, C. Roberts; Ramsey; Bale, Wilson. All. Page

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Benito; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic. All. Petkovic