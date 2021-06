A San Pietroburgo Belgio-Russia si sfidano nel secondo incontro del Gruppo B degli Europei. Le probabili formazioni e dove vedere il match

Questa sera alle ore 21:00, Belgio-Russia si sfidano nel match serale degli Europei, in un Gruppo B che vede anche Danimarca e Finlandia. Si gioca a San Pietroburgo, con i russi che quindi avranno il vantaggio del pubblico casalingo. Il Belgio è il favorito per vincere il girone, mentre la Russia si gioca il passaggio del turno con le altre due squadre. Entrambe le formazioni si sono già sfidate al girone di qualificazione per Euro 2020, con il Belgio vittorioso in entrambe le occasioni.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 21:00, e sarà trasmesso su Sky ed in chiaro su Rai1.

Le probabili formazioni

QUI BELGIO: Courtois a difendere i pali, difesa a tre composta da Alderweirled, Denayer e Vertonghen. Tielemans e Dendoncker a centrocampo, Castagne e Carrasco sulle fasce. In avanti Mertens e Thorgan Hazard dietro a Lukaku. Out De Bruyne e Witsel, rimasti in ritiro per recuperare dai rispettivi infortuni, mentre Eden Hazard andrà in panchina.

QUI RUSSIA: Shunin in porta, Dzhikiya e Semenov centrali difensivi, Karavaev e Zhirkov terzini. Zobnin e Ozdoev a centrocampo, in avanti Kuzyaev, Golovin e l’atalantino Miranchuk dietro all’unica punta Dzyuba.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, T. Hazard; Lukaku. All. Martinez.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev; Kuzyaev, Golovin, Al. Miranchuck; Dzyuba. All. Cercesov.