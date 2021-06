La Danimarca capitanata da Simon Kjær affronta nel primo match del girone B i debuttanti finlandesi di Pukki

Dopo il girone A, ecco che inizia anche il B. Infatti alle ore 18:00 di sabato, scenderanno le prime del secondo girone di Euro 2020: Danimarca e Finlandia. I danesi partono sicuramente più favoriti, grazie ai numerosi giocatori noti in rosa impegnati ad alti livelli; i finlandesi dovranno affidarsi alla loro punta, quel Pukki che sta facendo tanto bene da qualche anno in Inghilterra. Staremo a vedere chi avrà la meglio.

Potrebbe interessarti:

La partita

QUI DANIMARCA – Kasper Hjulmand opterà sicuramente per un classico 4-2-3-1, con Schmeichel saldamente a guardia della porta. Davanti a lui ci saranno il capitano Kjær e Christensen, neo campione d’Europa col Chelsea; sulle fasce spazio a Wass e Mæhle. Mediana occupata dal veterano Delaney e Højbjerg, e sulla trequarti un tridente di corsa e fantasia, composto da Poulsen, Eriksen e Braithwaite. Il peso dell’attacco sarà consegnato almeno all’inizio sulle spalle di Wind.

QUI FINLANDIA – Markku Kanerva dovrà contare su una rosa composta da pochi singoli davvero di qualità, perciò inizierà la gara con un difensivo 5-3-2. Hradecky del Leverkusen in porta, protetto da una linea a 5 di difensori, ossia Toivio, Arajuuri ed O’Shaughnessy centrali, con Alho e Uronen sulle fasce. Centrocampo scarno ma roccioso, vede in mezzo Kayko insieme a Sparv e Kamara. In avanti spazio al giocatore principe della sua nazionale: Teemu Pukki guiderà l’attacco finlandese in coppia con Lod.

Le probabili formazioni del match

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Wass, Kjær, Christensen, Mæhle; Højbjerg, Delaney; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Wind. All.- Hjulmand.

FINLANDIA (5-3-2): Hradecky; Alho, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen; Kauko, Sparv, Kamara; Pukki, Lod. All.- Kanerva.