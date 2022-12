Gas, fissato prezzo a 180 euro per mWh con accordo politico in Ue

Il Consiglio dell’Unione Europea ha finalmente trovato l’accordo sul price cap del gas. I ministri dei 27 Paesi membri hanno trovato l’accordo politico sul meccanismo di correzione del mercato del gas, fissandolo a 180 euro al megawattora.

“Con questo meccanismo in atto – ha spiegato Kadri Simson, commissaria Ue per l’Energia, al margine della conferenza stampa post accordo – l’Europa sarà meglio preparata per la prossima stagione invernale e per il nuovo round di riempimento degli stock, che sarà più impegnativo di quest’anno”. Gioisce il governo italiano con il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin che ha commentato: “È una vittoria dell’Italia”.

#TTE: Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del #gas. È la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. È la vittoria dell’Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo accordo.



Secondo quanto riporta TgCom24, l’accordo entrerà in vigore il 15 febbraio. Il “sì” all’accordo è stato raggiunto dai ministri a maggioranza qualificata: anche la Germania, dopo lunghe trattative, ha dato l’ok. L’Ungheria non era d’accordo con la norma mentre Austria e Paesi Bassi hanno preferito astenersi dal voto.

Protesta la Russia che giudica “inaccettabile” l’accordo Ue sul tetto al prezzo del gas: così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, riferito dalle agenzie di stampa russe, che ha definito l’intesa una “distorsione del mercato” e promettendo “una reazione” da parte russa, come la decisione assunta sul petrolio.