Vialli si aggrava: la madre l’ha raggiunto a Londra

Le condizioni di salute di Gianluca Vialli paiono quantomai critiche. È dell’ultim’ora la notizia che la madre, 87enne, ha raggiunto il figlio presso l’ospedale in cui è ricoverato in Inghilterra.

Il punto sulle condizioni di salute di Vialli

Sei giorni fa l’annuncio proprio di Vialli che era intenzionato a prendersi una pausa dalle attività legate alla nazionale italiana di calcio, proprio per dedicarsi al meglio alle cure e per concentrarsi. Come riportano alcuni quotidiani, però, da ieri le condizioni del dirigente della nazionale sembrano essersi decisamente aggravate. “Gianluca è un protagonista assoluto della Nazionale italiana e lo sarà anche in futuro. Grazie alla sua straordinaria forza d’animo, all’Azzurro e all’affetto di tutta la famiglia federale sono convinto tornerà presto – aveva commentato il presidente della Figc, Gabriele Gravina – Può contare su ognuno di noi, perché siamo una squadra, dentro e fuori dal campo”. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, invece ha commentato «Bisogna approfondire alcune malattie, mi risulta che anche Vialli stia male, che potrebbero essere legate, ora non voglio fare l’esperto, al tipo di stress, di cure che venivano fatte all’epoca e ai trattamenti che venivano fatti sui campi sportivi. Per esempio, i vaccini servono e vanno fatti, ma nessuno sa quello che potranno determinare in futuro».