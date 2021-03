Il tecnico dell’Atalanta riceve il premio per il secondo anno consecutivo. Ecco i vincitori degli altri premi

Arriva un’altra soddisfazione per Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta ha infatti fatto bis, ricevendo per il secondo anno consecutivo la panchina d’oro 2021. Gasperini, che in campionato sta cercando di raggiungere con la Dea quella che sarebbe la terza qualificazione in Champions League di seguito, ha ricevuto di persona il premio da Demetrio Albertini che si è recato a Zingonia per consegnarlo.

Rispetto ad un anno fa infatti non ci sono state cerimonie a causa della pandemia, ma il voto si è comunque svolto online con una partecipazione che ha sfiorato il 90%. Gasperini ha voluto dedicare la vittoria alla sua città “adottiva”: “Questa Panchina d’oro la dedico a tutta Bergamo, allo staff e ai giocatori: a tutti quanti, perché è veramente una vittoria di squadra. Rispetto a quella vinta l’anno scorso è diversa, perché ogni stagione ha le sue particolarità e questo premio è riuscito a dare continuità a quella conquistato in precedenza. Ottenerlo è stato ancora più difficile e forse, proprio per questo motivo, questa Panchina d’oro è ancora più bella”.

Albertini, oltre a Gasperini, ha chiamato uno ad uno tutti i vincitori degli altri trofei. Il miglior allenatore della Serie B è stato Pippo Inzaghi, capace di raggiungere risulati da record con il suo Benevento; per la Serie C vince Massimo Alvini della Reggiana, e per i campionati femminili Giampiero Piovani del Sassuolo.