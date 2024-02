Gaza, telefonata Meloni-Schlein per il cessate il fuoco

di Antonio Jr. Orrico

Una mozione importantissima, che sta muovendo tutta la politica italiana al di là degli schieramenti di partito. Alla Camera è passata, con l’astensione di alcuni elementi di centrodestra, una parte della mozione presentata dal PD per il cessate il fuoco a Gaza. L’accordo bipartisan si è raggiunto in seguito alle, dicono “cordiali”, telefonate tra il Primo Ministro Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. La mozione è stata proposta dal viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli e approvata con 159 astenuti (tutti del centrodestra), 128 sì e nessun no.

“L’esecutivo si impegna a sostenere ogni iniziativa volta alla liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, al fine di tutelare l’incolumità della popolazione civile di Gaza, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi e sicuri all’interno della Striscia.” recita la mozione.

Accolte integralmente anche le mozioni di Azione e Italia Viva, mentre è stata respinta la richiesta di “sanzioni contro i coloni colpevoli di crimini contro la popolazione palestinese“. Così come sono state bocciate le richieste di un ripristino dei fondi alle ONG e alle agenzie ONU che operano a Gaza e della richiesta di un riconoscimento della Palestina da parte dell’UE.

Il Movimento 5 Stelle, invece, frena. Giuseppe Conte ha dichiarato: “Non cediamo all’ottimismo. La mozione è passata con i soli voti dell’opposizione, mentre la maggioranza ha preferito astenersi. Il rifiuto più grave, però, è quello di fare di tutto per scongiurare un nuovo attacco a Rafah.“