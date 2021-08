Giuseppe Conte è il nuovo presidente del M5S: oltre 62mila i sì

Da premier a presidente, Giuseppe Conte sarà alla guida dei pentastellati: ‘Voglio restituire dignità alla politica‘. Oltre 62mila iscritti hanno detto sì

Il M5S ha ufficialmente scelto Giuseppe Conte come guida e riferimento del gruppo, una scelta che ha messo d’accordo tutti, ma proprio tutti. Da premier a presidente e nel frattempo Conte pensa già alle nuove responsabilità e agli impegni per il futuro, primo fra tutti: ‘Restituire dignità alla politica‘.

Consenso e ancora consenso

67.064 iscritti al M5s hanno partecipato alla consultazione sulla piattaforma Skyvote, tra questi, i ben 62.242 hanno votato sì, circa il 92,8% del totale. Pochi, se non pochissimi, invece, i no, che a stento raggiungono i 4.822. Grandi risultati per il nuovo presidente, che già vanta un importante consenso da parte del suo nuovo gruppo politico: ‘I risultati parlano da soli, proclamo eletto primo presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte‘, così Vito Crimi ha commentato l’elezione, dopo avere letto i risultati schiaccianti.

Un po’ di calma dopo la tempesta, dunque, per l’ex premier, con il fantasma dell’emergenza e delle aspre critiche finalmente alle spalle: ‘l’intenso lavoro di questi ultimi mesi ha dato i suoi frutti. Adesso possiamo partire da una base solida‘, commenta Conte, che nel frattempo già pensa alla ressa delle amministrative di ottobre, il primo vero banco di prova per testare la nuova leadership.

Giuseppe Conte alla guida del M5S

Un ottimo risultato per Conte, con una grande partecipazione alla consultazione, anche nel caso precedente dell’approvazione del nuovo Statuto, a cui presero parte oltre 60mila iscritti: ‘Questi appuntamenti si stanno rilevando una grande occasione di partecipazione democratica. Il quorum elevatissimo mi trasmette una grande energia e una grande responsabilità. Ce la metterò tutta per non deludervi, per restituire dignità alla politica, quella con la ‘p’ maiuscola. La politica – ha poi proseguito Conte – è un impegno nobile, nobilissimo. Non lasciamolo solo a chi lo usa come mezzo per fare carriera, per realizzare interessi economici personali o del proprio gruppo di appartenenza. Lavoriamo tutti insieme, e seriamente. Studiando ma anche con il cuore. E soprattutto facciamolo con il sorriso, per il bene dell’Italia e dei nostri figli‘.

Il progetto

Un progetto comunitario, forte e solido, quello descritto dall’ex premier Conte, che ‘guarda al futuro, al 2050, ma che non vuole trascurare le urgenze del presente‘, commenta in diretta su Facebook. ‘Un progetto – ha poi aggiunto – che mira a coinvolgere una comunità di cittadini molto più ampia di quella attuale. Non coinvolgeremo solo i gruppi territoriali e i forum tematici, che ricordo sono aperti anche ai non iscritti. Da settembre io girerò tutta Italia, avremo così la possibilità di arricchire il nostro programma e spero già a fine anno avremo il più partecipato e importante programma di governo che sia mai stato elaborato‘.

Infine, conclude il neo presidente, ‘un progetto di società solido e sostenibile che valorizzerà competenza e merito, ma mirerà ad offrire condizioni di benessere a tutti i cittadini, premurandosi di ridurre le disuguaglianze sociali, economiche, di genere e territoriali‘.

Le reazioni

Plausi e congratulazioni dai colleghi per il risultato ottenuto dall’ex premier, primo fra tutti Luigi Di Maio, che ha così commentato: ‘Ennesima grande prova di partecipazione, ottimo risultato. Adesso ripartiamo più forti di prima con Giuseppe Conte presidente del M5s‘.

Congratulazioni a cui si unisce Roberto Fico: ‘con la sua elezione prende forma in modo sempre più significativo il nuovo corso del Movimento, ancorato alle proprie radici e allo stesso tempo capace di rigenerarsi e di guardare al futuro. Ci aspetta un grande lavoro da fare coinvolgendo tutta la nostra comunità in maniera sinergica. Abbiamo molte pagine da scrivere ancora per il Movimento e per il Paese‘.

‘Una politica alla mano‘, secondo il deputato Stefano Buffagni, questa la speranza che arriva con l’elezione di Giuseppe Conte, capace di unire e spingere alla partecipazione: ‘gli iscritti hanno sposato in modo plebiscitario questo nuovo percorso, questa nuova fase per il nostro progetto politico. Meno tasse per le imprese, sostegno concreto ai nostri imprenditori, alle nostre eccellenze italiane, uno sguardo sempre attento ai bisogni delle persone, uno slancio in avanti per i nostri giovani desiderosi di costruirsi un futuro in Italia. Solo noi possiamo farlo, commenta Buffagni.