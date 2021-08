Giffoni 50plus, le interviste al festival del 25 luglio

Dal celebre comico Lillo all’importante azione portata avanti da “Musica Contro le Mafie” fino alla Agnese Tiberi di “Doc – nelle tue mani”, Sara Lazzaro

A Giffoni il celebre attore Pasquale Petrolo, in arte Lillo, viene accolto da parte dei giurati con i tormentoni di “Lol – Chi ride e fuori”. In cantiere un nuovo film con il suo compagno di una vita Greg, una coppia la loro che ha fatto la storia della comicità italiana. Ai microfoni di zon.it Lillo ci ha parlato della caratterizzazione e dello sviluppo dei personaggi che vengono messi in scena. “I personaggi e le situazioni nascono esattamente con lo stesso metodo di come nascono con persone che non fanno questo mestiere.”

Musica contro le Mafie

Musica contro le mafie è una associazione che da anni, attraverso la musica e i musicisti, porta avanti un impegno in contrasto alle mafie, alla corruzione, e più genericamente, ai fenomeni di criminalità e chi li alimenta. Un collettivo che, insomma, combatte per la giustizia sociale e per i diritti dei singoli. Al Giffoni con Gennaro De Rosa e Marcello Ravveduto si è parlato dello sviluppo e del percorso del progetto e anche dell’impatto che ha avuto la pandemia sulla sensibilizzazione contro la Mafia.

Sara Lazzaro

Da giurata del Giffoni Film Festival ad attrice con esperienze a tutto tondo, interpreta il ruolo di Agnese Tiberi nell’acclamata serie RAI “Doc – Nelle tue mani”, ai microfoni di Zon.it, Sara Lazzaro ci ha parlato, tra le altre cose, della sua esperienza artistica internazionale. “Io sono molto legata al testo e alla sceneggiatura e da lì plasmo il mio personaggio attraverso le mie azioni nella storia.”