Gazzelle arriva al PalaSele Eboli: info utili e scaletta

di Lucia Romaniello

Dopo aver portato il suo mondo alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “TUTTO QUI”, GAZZELLE è tornato sui palchi dei palazzetti delle principali città italiane a scaldare il cuore del suo pubblico con il “DENTRO X SEMPRE” tour che lo porterà domani, sabato 16 marzo, al PalaSele di Eboli, tappa già sold out da settimane.

I fan di Gazzelle sono già pronti a farsi trasportare dalle sue canzoni senza tempo, dai primi successi e il suo ultimo album “DENTRO” fino al brano sanremese “Tutto Qui“, già certificato oro.

Sarà la prima occasione per l’artista di portare la magia della sua musica al PalaSele. I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione.

Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 25 dischi d’oro e 23 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.

Info Utili – PalaSele

Il tour è prodotto e distribuito da Vivo Concerti, la tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni. Tutto esaurito da tempo per lo show, l’ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle ore 18:30, inizio show ore 21.

Scaletta Gazzelle

Di seguito la scaletta che potrebbe subire variazioni.

Fottuta canzone

Però

Vita paranoia

Sbatti

Qualcosa che non va

Blu

NMRPM

Non lo dire a nessuno

IDEM

Scusa

Settembre

Coprimi le spalle

Medley acustico: Nero – Ora che ti guardo bene – Coltellata – Scintille

Meglio così

Sopra

Zucchero filato

SMPP

Flavio

Una canzone che non so

E pure..,

La prima canzone d’amore

Punk

Tutta la vita

Quella te

Tutto qui

Destri

Non sei tu

Calendario PalaSele

Il calendario live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele proseguirà poi ad aprile con il ritorno dei Me Contro Te con “Lo show dei 10 anni” in programma sabato 20 (ore 18) e domenica 21 aprile (ore 15). Già annunciati per l’autunno le tappe di Tananai atteso venerdì 15 novembre con il nuovo tour “Tananai Live 2024”, Laura Pausini mercoledì 13 novembre con il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024, Alessandra Amoroso che partirà proprio dal PalaSele domenica 1 dicembre con il “Fino a qui in tour”. Per informazionisulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.