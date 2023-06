Gazzelle: “Dentro X Sempre” il nuovo tour che farà tappa ad Eboli

di Lucia Romaniello

Ieri sera, per la prima volta, Gazzelle si è esibito allo Stadio Olimpico di Roma. Il cantautore romano ha consacrato il suo sogno nella sua città, riuscendo a trasformare il boato e i cori di uno stadio in un concerto intimo dove poter scambiare parole ed emozioni a stretto contatto con il pubblico, come ai suoi esordi nei club.

A poche ore da questo grande traguardo, ecco che Gazzelle torna a sorprendere il suo pubblico annunciando il tour “DENTRO X SEMPRE”, che si terrà in tutti i principali palasport d’Italia nel 2024. Il tour partirà l’8 marzo da Padova e raggiungerà sette città italiane, tra cui Eboli, per riportare la dimensione live più vicina alle case dei suoi fan, suonando il nuovo album “DENTRO” e le canzoni che in questi anni hanno accompagnato la vita di tantissime persone.

Durante il concerto tenutosi ieri sera, Gazzelle è stato accompagnato come sempre dalla sua band – Claudio Bruno (alla chitarra), Claudio Laguardia (alla batteria), Gabriele Roia (al basso), Ettore Mirabilia (alle tastiere) e Giovanni Grieco (alla chitarra) – e, per l’occasione, la formazione si è estesa anche ad archi – Guendalina Pulcinelli ed Elena Bianchetti – e cori – Debora Cesti, Micol Touadi e Flaminia Lo Bianco -, che hanno risuonato per tutto lo stadio mentre l’artista cantava all’unisono insieme al suo pubblico.

Dentro X Sempre – Tour Gazzelle 2024

Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, farà tappa al PalaSele il 16 marzo 2024. Le prevendite saranno disponibili online a partire dalle ore 14.00 di lunedì 12 giugno su www.ticketone.it/ e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14.00 di sabato 17 giugno. La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni (089 4688156 – www.anni60produzioni.com) e Fast Forward Live.

Tour 2024: