Genoa-Milan, le probabili formazioni e dove vedere il match

Genoa-Milan si sfidano nell’anticipo valido per il 7° turno della Serie A. Ritorna Pinamonti, confermato Leao. Le probabili formazioni e dove vedere il match

Al Luigi Ferraris di Genova, si sfidano nell’anticipo del 7° turno della Serie A Genoa-Milan. Nel turno precedente i padroni di casa sono stati sconfitti pesantemente dalla Lazio, mentre in classifica si trovano nella retrovie, con soli 5 punti.

Situazione simile anche in casa dei rossoneri, che la scorsa settimana sono stati sconfitti in casa dalla Fiorentina, ed in classifica si trovano al 16° posto con 6 punti. A Giampaolo serve assolutamente vincere per mantenere il posto sulla panchina del Milan.

Il match sarà visibile su Dazn e, per chi ha aderito all’abbonamento Sky-Dazn, su Dazn1 (canale 209 di Sky).

Le probabili formazioni