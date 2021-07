Germania, maltempo causa 100 morti e 1.300 dispersi

Maltempo in Germania, il bilancio delle vittime dell’alluvione sale a 100. Si teme un’esondazione del Mosa, centinaia di persone evacuate

Il maltempo continua a causare danni in Germania per il secondo giorno consecutivo, forti piogge hanno provocato nell’area ovest del Paese violenti inondazioni e allagamenti. I temporali sono poi sfociati in un violento alluvione. Il bilancio delle vittime stilato nelle ultime ore conta 100 morti, sale invece a 1.300 il numero di dispersi.

Il cantone di Bad Neuenahr-Ahrweiler, che si trova nella Renania-Palatinato ad ovest della Germania, è stato gravemente colpito dalle inondazioni. Il villaggio renano di Schuld, con una popolazione di 700 abitanti, è stato quasi del tutto distrutto. Le ricerche dei dispersi sono ricominciate in mattinata. Gli elicotteri dell’esercito sono alla ricerca delle persone che hanno cercato riparo sui tetti.

“Le case sono state in gran parte spazzate via e alcune sono crollate. Diverse persone mancano all’appello”, riferiscono le autorità locali, impossibilitate a fornire informazioni più precise a causa delle difficoltà di comunicazione con l’area interessata. In alcune parti della Germania infatti manca la corrente e la linea telefonica è instabile a causa del maltempo.

In Belgio il numero delle vittime è salito a 15, e il bilancio totale in Europaè passato ormai a 110 morti. In Vallonia 21 mila persone sono senza elettricità. Nella città di Verviers è stato imposto il coprifuoco per evitare saccheggi. I residenti di Liegi sono stati esortati a lasciare le case o, se impossibilitati, trasferirsi al piano superiore.

Migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni anche nel Sud dei Paesi Bassi, dove si teme un’esondazione della Mosa. Il premier olandese, Mark Rutte, ha convocato una riunione d’emergenza del governo e sta per recarsi nella provincia di Limburg.