PadelArtisti, seconda tappa: i vincitori incoronati a Pollina

Marco Vivio e Matteo Nicoletta hanno vinto la seconda tappa del “Trofeo Bindi” targato PadelArtisti

Si è concluso con la vittoria della coppia formata dagli attori Marco Vivio e Matteo Nicoletta, la seconda tappa del Tour PadelArtisti, Primo Trofeo Bindi, torneo organizzato da PadelArtisti in stretta collaborazione con MANGIA’S Sea View Resorts & Clubs – prima catena alberghiera italiana per room market share di proprietà nel 2019 e seconda catena italiana specializzata in località di mare (Sun & Beach1 Destinations), insignita del premio Booking Traveller Review Awards 2021.

Al secondo posto, invece, si sono classificati Lorenzo Amoruso, calciatore che tanto ha fatto sognare i tifosi della Fiorentina e primo capitano cattolico italiano a giocare in Scozia nei Rangers (oggi conduttore sportivo), con un altro grande nome del cinema italiano come Marco Bonini. Con questo punteggio, dunque, Vivio e Nicoletta si aggiudicano un posto nella finalissima che si terrà a New York a novembre 2021.

La quattro giorni del Tour PadelArtisti, che si è svolta dal 12 luglio al 15 luglio, ha previsto un programma serrato di competizioni e sfide di padel, che si sono tenute nei due campi adibiti all’interno della suggestiva cornice del Pollina Premium Resort, nei pressi di Cefalù.

Tanti i volti noti del grande e del piccolo schermo che si sono ritrovati in questa seconda tappa: Gilles Rocca e Roberto Ciufoli reduci dall’Isola dei Famosi, Manila Nazzaro, Giacomo “Ciccio” Valenti, Ludovico Fremont, Sofia Bruscoli, Emiliano Ragno, Antonio Mezzancella e Georgia Manci.

Il tour, che toccherà anche Roma e Milano prima di approdare per le fasi finali negli Stati Uniti, ha sposato il progetto “Il sorriso negli occhi di Micol” per sensibilizzare il pubblico sulla storia della piccola Micol di 4 anni e della giovane mamma Beatrice, che ogni giorno combattono insieme contro una rarissima malattia genetica (malformazione del gene WWOX).

Come sempre l’evento è stato realizzato anche grazie al sostegno di Bindi Dessert, Salumificio Fratelli Beretta, Prosciutto di Carpegna, Givova, Federici Sofà e Huracan, fornitore ufficiale delle pale (non chiamatele racchette) della PadelArtisti.

<<Siamo fieri e soddisfatti di questo risultato – affermano i vincitori Marco Vivio e Matteo Nicoletta – non è stato facile battere gli avversari ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Non vediamo l’ora di continuare questa avventura, e ringraziamo sia la PadelArtisti, sia Simone Barazzotto (l’ideatore della squadra e organizzatore del tour ndr) per questa grande opportunità>>