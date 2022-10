Pamela Prati su Bellavia: “Le sue mancanze sono le mie”

La quinta puntata del Grande Fratello Vip, incentrata sul ritiro di Marco Bellavia, ha decretato l’espulsione di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, scontratosi in un televoto flash voluto dalla produzione del reality contro Gegia, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti.

Sul caso della settimana è intervenuta anche Pamela Prati che, nei primi giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà, aveva instaurato con Bellavia una promettente complicità. Convocata in Mistery Room da Alfonso Signorini, la showgirl sarda ha detto: “Marco è un’anima bella, un’anima fragile. Quando uscirò, se lui vorrà, voglio frequentarlo, voglio parlarci e chiedergli scusa di persona“.

Il riferimento di Pamela Prati va agli ultimi giorni di permanenza al Grande Fratello Vip di Marco Bellavia: l’ex diva del Bagaglino si dispiace per non aver capito quanto il suo coinquilino stesse davvero soffrendo e di non aver saputo stargli vicino come forse avrebbe potuto. Prima di lasciarla andare in salotto, Alfonso mostra a Pamela immagini risalenti a poco meno di due settimane fa, quando lei e Marco si ritrovarono proprio in Mistery Room per parlare della loro nascente simpatia reciproca e, in un momento di pausa, si sono concessi un ballo senza musica. Prati, a quel punto, è visibilmente commossa: “Non ridevo così da tempo. Credo che le sue mancanze fossero le stesse mie… l’amore”.