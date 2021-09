GFVip 6, cosa aspettarsi dai ‘’vipponi’’ in base al loro segno zodiacale

GFVip 6, guida ai nuovi concorrenti attraverso le caratteristiche dei loro segni zodiacali. Comodini o creatori di dinamiche? Scopriamo insieme

La nuova edizione del GFVip è alle porte e il cast è stato ufficialmente formato. Dopo l’edizione passata, che ha visto trionfare l’influencer Tommaso Zorzi, e dopo aver battuto ogni record dal punto di vista televisivo, non sarà semplice eguagliare i risultati raggiunti sei mesi fa. A fare la differenza dovranno essere i nuovi concorrenti.

Nuovi creatori di dinamiche o comodini senza alcuno scopo? Cerchiamo di conoscere i vipponi di Alfonso Signorini in base alle loro stelle e proviamo a capire se saranno protagonisti dei blocchi in puntata o semplici comodini.

Ariete caratteristiche segno

Questo è un segno caratterizzato da grande creatività. Il soggetto Ariete ha bisogno di agire e di pianificare, è originale e rifiuta che qualcuno possa interferire nella sua organizzazione e non sopporta essere dominato da altri. Può risultare egoista, ma anche coraggioso, ama dirigere una situazione difficile ed ha buona iniziativa anche se spesso non riesce a portare a termine i suoi progetti. Benché assuma un atteggiamento coraggioso, spesso la sua grinta e la determinazione che vorrebbe dimostrare può vacillare facilmente.

Purtroppo nessuno dei concorrenti è del segno dell’Ariete.

Toro caratteristiche segno

È un segno molto stabile in cui sono presenti testardaggine e molta possessività. I Toro detestano i cambiamenti e non vengono deviati dalle lusinghe, insistono su una logica e non disperdono i propri interessi.

Il suo grande pregio è da un lato l’avere pazienza, dall’altro avere coerenza. Il nato nel segno del Toro è molto determinato nel raggiungere un obiettivo, è forte e tenace ma talvolta ciò che lo ferma è la calma e la continua riflessione. Quando il destino gli va contro, sa aspettare con grande pazienza e ripartire da capo senza stancarsi e senza perdere tempo in discussioni che, per lui, sarebbero inutili.

Nei rapporti con gli altri, cerca sempre di mostrarsi simpatico e spesso ci riesce, di conseguenza i suoi legami sono forti e duraturi, siano essi di amore o di amicizia.

Del segno del Toro sono:

Tommaso Eletti

Ex fidanzato di Valentina Nulli Augusti, entrambi sono stati concorrenti di Temptation Island 2021. Italo americano di 21 anni ed originario di Roma.

Testardaggine e possessività è proprio quello che Eletti ha dimostrato durante l’ultima edizione di Temptation Island. Abbiamo conosciuto un ragazzo convinto delle sue idee e mai timoroso nell’esprimerle. Essendo un nuovo vip, potrebbe lasciarsi sottomettere dagli altri coinquilini ma, se riesce a trovare la sua dimensione, siamo certi che potrebbe scatenare l’inferno all’interno della casa.

Manuel Bortuzzo

Promessa del nuoto, rimasto paralizzato a 20 anni dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019.

Una persona che non si arrende e che sa quello che vuole dalla vita. Sicuramente in lui possiamo notare la determinazione nel voler raggiungere l’obiettivo, tipico del suo segno; e per questo, con la sua gentilezza nei modi di fare e la testardaggine, Bortuzzo potrebbe fare la differenza tra i concorrenti. Lui come Aldo Montano sono degli sportivi e si sa che se vogliono, faranno di tutto per arrivare alla vittoria. Anche lui, se non viene sovrastato dagli altri concorrenti e riesce a trovare i suoi spazi, potrebbe arrivare dritto in finale.

Davide Silvestri

Attore e aiuto regista italiano. Dopo aver lavorato come modello si dedica alla recitazione iniziando la sua carriera all’età di diciassette anni. Dal 1999 al 2003 è uno dei protagonisti della soap opera Vivere.

Anche lui del segno del Toro, anche lui pronto a portare tutto sé stesso nella casa del GFVip 6. Simpatico e testardo proprio come il suo segno vuole, Davide Silvestri riuscirà di certo ad essere uno dei protagonisti di questa edizione dello show. Altro che comodino.

Gemelli caratteristiche segno

I Gemelli sono lunatici e prediligono raccogliere informazioni interessanti e utili ai loro fini. Fanno ragionamenti veloci ed efficaci e sono troppo impazienti di agire cogliendo l’attimo, senza aspettare troppo. Possiedono un’ottima loquacità.

Tra le peculiarità negative del segno in alcuni casi si evidenza l’incapacità dell’individuo di distinguere ciò che è bene e ciò che è male, pertanto si potrebbe affermare che l’individuo è “amorale”. Hanno un gran fascino, sono suscettibili e facilmente irritabili ma non se la prendono più di tanto anzi, dimenticano ben presto una situazione di disagio.

Nessun concorrente è dei gemelli.

Cancro caratteristiche segno

I nati sotto il segno del Cancro hanno una personalità molto profonda, grande tenacia e forti sentimenti che spaziano dalla malinconia alla profonda calma. Sono molto emotivi e dotati di uno spiccato senso di protezione verso le persone a cui vogliono bene. Quando devono confrontarsi, generalmente risultano timidi e si chiudono in loro stessi. Hanno una memoria molto sviluppata e conservano ogni genere di cose degne di importanza.

È un segno complesso e a volte misterioso. Vive fra due estremità, il mondo esterno visto come un’insidia e temuto e quello interno, pieno di ricordi, di gioia, di sentimenti. La sua timidezza lo può indurre a sfoderare un’inconsueta aggressività per difendersi. L’ambizione c’è ma è segreta.

Un Cancro è fatto di contraddizioni e non si fa conoscere subito. Può sembrare scontroso, ma la sua corazza protegge un carattere dolce e un’emotività irresistibile.

Del segno del Cancro sono:

Francesca Cipriani

Conduttrice televisiva e personaggio televisivo italiano.

Certo, nessuno si aspetta che la Cipriani crei dinamiche attraverso liti o discussioni e il suo segno conferma questa sua tendenza. Il pubblico si aspetta da lei che faccia ridere e divertire e sicuramente saprà farlo. Non un comodino, ma una protagonista con blocchi pieni di positività ed allegria, di cui non si può far a meno.

Gianmaria Antinolfi

Imprenditore nel settore della moda venuto alla ribalta per aver avuto un flirt con Belén Rodriguez.

Antinolfi, dal quel poco che sappiamo, sembra una persona come vuole il suo segno, complessa e misteriosa. Riuscirà ad emergere nel modo giusto dentro la casa? Di lui si sa che ha avuto un flirt anche con Soleil Sorge (altra concorrente del GFVip). I due, messi ovviamente nella casa per creare scompiglio, potrebbero regalare al pubblico delle belle dinamiche.

Jo Squillo

Cantautrice, conduttrice televisiva e attivista italiana. Affermatasi in un primo momento come esponente della musica punk rock, si è progressivamente spostata verso la dance pop ottenendo un forte successo con il brano Siamo donne.

Ci ha fatto divertire con le sue serate disco durante i sabato sera della quarantena; si è mostrata sempre attiva per tematiche importanti come femminicidio ed ecologismo: Jo Squillo arriva dentro la casa più spiata d’Italia.

Di certo non ha paura ad esprimere le sue opinioni e porterà una vena di spensieratezza ai suoi coinquilini. Sicuramente protagonista di qualche lite, non sarà mai un concorrente anonimo. Aspettiamoci da lei grande intrattenimento.

Soleil Sorge

Modella, showgirl e influencer; diventa famosa per la partecipazione ad Uomini e Donne come corteggiatrice e poi come isolana all’Isola dei Famosi.

Soleil, come tutti sappiamo, ha un carattere forte e determinato; non ha paura di dire la sua e lo fa sempre con una certa eleganza. Testarda e sicura di sé, come dicono le caratteristiche del suo segno, l‘influencer potrebbe sembrare scontrosa ma nasconde un gran cuore.

Soleil è tutto tranne che comodino e lo abbiamo già visto in altri contesti televisivi. Sulle sue spalle il peso delle dinamiche più importanti. Siamo più che certi che avrà diversi blocchi in ogni puntata.

Leone caratteristiche segno

Il Leone è il segno della forza, denota volontà e determinazione unite a gentilezza. I nati sotto questo segno sono potenti e hanno una grande autostima di loro stessi, trasmettono un senso di fiducia e possono rivelarsi grandi seduttori quando si tratta di conquistare. Essi sono dei leader nati, ma non amano la vittoria facile, al contrario preferiscono la conquista passo dopo passo. Amano spaziare, sono ottimi organizzatori, ma prediligono il fatto che siano gli altri a svolgere il lavoro meno importante.

Hanno la tendenza a comportarsi come capi, ma non sempre ne hanno le caratteristiche. Ambizione, grinta, energia, modestia, lealtà e magnanimità sono le sue caratteristiche di base.

Non ci sono concorrenti di questo segno.

Vergine caratteristiche segno

I nati sotto il segno della Vergine sono molto orientati al prossimo, hanno grande razionalità ed amano il lavoro preciso. Sono molto analitici e spesso eccessivamente puntigliosi. Coloro che sono nati sotto questo segno hanno un livello di intelligenza al di sopra della media, al tempo stesso originalità e idee spesso geniali.

I Vergine risultano spesso irascibili, specialmente nel caso di malessere fisico. In questo segno spesso la mente prevale sul cuore, sulla spontaneità e sui sentimenti, ma quando nasce qualcosa di vero e forte, il Vergine dà tutto se stesso

Al Vergine piace generalmente il comportamento da vittima ma è modesto, ha buon sesto senso ed è talvolta poco sicuro di sé.

Del segno della vergine:

Samy Youssef

Modello e tentatore di Temptation Island.

Tra i volti noti, forse è uno di quelli meno conosciuti ma la sua storia è molto forte (arrivato in Italia a 15 anni dopo 9 giorni di viaggio in mare, dall’Egitto). Dalle caratteristiche del suo segno si prospetta un ottimo concorrente: che sa ragionare e che sicuramente riuscirà a portare avanti una buona strategia. Essendo uno dei meno famosi di questo GFVip, deve fare molta attenzione a non rimanere nell’ombra dei più ”grandi”.

Bilancia caratteristiche segno

I nati sotto il segno della Bilancia ricercano l’equilibrio sopra ogni cosa. Tendono a comportarsi sempre in modo ponderato e sono molto pratici, spontanei e senza pregiudizi; pianificatori nati, possono rivelarsi ottimi ottimi intermediari in grado di affrontare delicate questioni

Chi appartiene a questo segno sente un innato desiderio di divertimento e di pace; spesso usa il suo charme per convincere gli altri a compiere una fatica al suo posto. Questo è il segno in cui il sentimento predomina in mille diverse sfumature. Cede facilmente alla pigrizia, in questo modo impedisce a sé stesso di creare un’attività, un lavoro o di prendere iniziative di qualsivoglia genere.

Ballerina, showgirl, attrice e insegnante di danza italiana.

Date le caratteristiche del suo segno, meglio non aspettarsi da Carmen Russo grandi dinamiche di cui essere la protagonista. Divertente e versatile, sicuramente sarà la paciera del gruppo e potrebbe regalare siparietti divertenti con la Cipriani. Certamente sarà pronta a sedare gli animi dei coinquilini durante le discussioni in settimana, per la pace e il bene del gruppo.

Manila Nazzaro

Conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana. È stata eletta Miss Italia 1999, l’unica proveniente dalla Puglia.

Anche da Manila, in base al suo segno, non possiamo che aspettarci una concorrente pronta sì a dare il massimo, ma senza creare troppe discussioni dentro la casa anzi, probabilmente cercherà di portare la pace tra i coinquilini più fumantini.

Scorpione caratteristiche segno

I nati sotto il segno dello Scorpione sono pieni di iniziativa, grandi idee e amano farsi conoscere dagli altri. Sono spesso severi e hanno la capacità di captare il punto debole degli altri. Anche se spesso quello che manca in loro è un po’ di tatto o rispetto, instaurano forti legami con le persone. Osservano molto e analizzano gli altri entrando facilmente nelle loro menti, scovando i pensieri più intimi.

I nati nel segno sono dinamici, energici, furbi, enigmatici, intelligenti, amorevoli. Orgoglio e presunzione fanno sì che lo Scorpione viva la sua vita indipendentemente da tutto e da tutti, non sprecate fiato per dargli dei consigli che tanto non prenderà in considerazione.

Del segno dello scorpione sono:

Aldo Montano

Ex schermidore italiano, specializzato nella sciabola, campione olimpico individuale ai Giochi di Atene 2004.

Bhè che dire, i comodini verranno mangiati uno a uno durante le discussioni e le nomination. Da Aldo Montano, in questo GFVip 6, ci si può aspettare un grande intrattenimento. Dinamite pronta ed esplodere e a far esplodere chiunque abbia attorno.

Miriana Trevisan

Showgirl italiana. Dopo aver esordito con successo a Non è la Rai, programma al quale ha preso parte dal 1991 al 1993, si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a programmi di grande seguito.

Anche lei dello scorpione, sicuramente non si farà mettere i piedi in testa da nessuno e saprà trovare il suo spazio tra tutti gli agguerritissimi giovani vogliosi di farsi conoscere dal pubblico da casa. Con un temperamento vulcanico, la Trevisan è di certo pronta a dire la sua e non ha paura di litigare.

Sagittario caratteristiche segno

I nati sotto il segno del Sagittario sono pieni di ottimismo, sereni, gioiosi e molto diretti. Sono compagni leali sebbene siano sempre con “la testa fra le nuvole”. Hanno una mente molto lunatica, e sono inclini alla distrazione.

Dotati di profonda intuizione, caratteristiche comuni del segno sono la positività, la fiducia in se stessi, l’allegria, l’energia, l’intuizione; è un carattere davvero complesso, che ha in sé la capacità si essere un ottimo conversatore e un pessimo ascoltatore.

Sono amici veri, sensibili, molto affascinanti: la loro sensualità è esuberante e sana.

Del segno del sagittario è:

Sophie Codegoni

Modella e influencer di origini lombarde è diventata una vip nel momento in cui ha preso parte al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, in veste di tronista.

Nonostante la giovane età, Sophie ha già dimostrato di avere un carattere forte e deciso e, soprattutto, non ha paura dei confronti. Nella casa del GFVip saprà far emergere sicuramente il suo gran cuore, la sua giovane età e la maturità che la contraddistinguono. Potrebbe essere la rivale N.1 di Soleil Sorge o, perchè no, la sua fedele alleata.

Capricorno caratteristiche segno

I nati sotto il segno del Capricorno sono notoriamente prudenti. Sanno essere consapevoli, ma anche materialistici e spesso mostrano determinazione e costanza e sanno anche come farsi amiche le persone giuste, affinché li aiutino a realizzare i loro obiettivi. Tendono ad essere un po’ sospettosi nei confronti degli altri, desiderosi di raggiungere la vetta. Non hanno mai fretta, non sono impulsivi e credono nella buona educazione.

Tra la gente tenderà ad esibire, come biglietto da visita, le sue conquiste in diversi ambiti, poiché pensa che ciò possa facilmente portarlo verso ciò che di nuovo ambisce raggiungere.

Del segno del capricorno sono:

Alex Belli

Attore e modello italiano, principalmente noto per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine.

Alex Belli in questo GFVip potrebbe essere un abile calcolatore o una semplice comparsa, sempre un po’ dietro le quinte. La poca impulsività potrebbe aiutarlo a ponderare bene le reazioni e così a non inimicarsi la casa. Un leader o un semplice seguace, starà a lui decidere in che modo giocare.

Katia Ricciarelli

Soprano, attrice e personaggio televisivo italiano.

Uno dei veri e proprio vipponi di questa edizione. La Ricciarelli ha sempre mostrato grande personalità ma anche equilibrio e prudenza. Di certo uno dei nomi più attesi, anche lei come Belli deve solo decidere quale lato del suo carattere far uscire fuori. Sicuramente, come la Contessa De Blanck nella scorsa edizione, anche Katia Ricciarelli sarà una grande protagonista di ogni puntata della nuova edizione del GFVip.

Acquario caratteristiche segno

Questo è un segno di ideali e della fratellanza e sono degli abili ascoltatori. Razionali e impersonali, credono fermamente nella giustizia sociale. Spesso risultano inclini ad improvvisare progetti, studiano nuove idee e fanno piani strategici. Amano la compagnia ma hanno un grande bisogno di libertà.

Sono molto buoni ma quando viene loro fatto un torto la permalosità, peculiarità del segno, prende il sopravvento. L’Acquario ha un temperamento mentale ed intellettuale dominante e disprezza tutto ciò che è pesante e limitato; è piuttosto calcolatore e, se deve intraprendere un’avventura, lo fa puntando dritto allo scopo. L’Acquario è loquace e non è assolutamente duttile; In certi casi crea distanza, in particolare con le opinioni degli altri che non accetta.

Del segno dell’acquario sono:

Ainett Stephens

Modella, showgirl e conduttrice televisiva venezuelana naturalizzata italiana, Ainett è conosciuta al pubblico per esser stata la Gatta Nera nel programma Mercante in Fiera.

Date le caratteristiche del suo segno, nella concorrente Ainett ci potremmo aspettare un’alleata forte e fedele ma convinta delle sue idee e senza paura di esprimerle. La sua permalosità e la sua prontezza nel creare strategie, potrebbe regalare dei blocchi interessanti.

Amedeo Goria

Giornalista e conduttore televisivo italiano.

Cosa aspettarsi da Goria? Sicuramente molti blocchi durante le puntate. Non solo per il suo voler dominare e il suo esser calcolatore che è specchio del suo segno; ma anche perchè ovviamente largo spazio sarà dedicato alla sua ex storia d’amore con Maria Teresa Ruta e ovviamente ai suoi figli, soprattutto siamo certi che rivedremo Guenda (ex concorrente della scorsa edizione). Se il tutto sarà interessante o noioso, dipende dal padrone di casa Alfonso Signorini.

Raffaella Fico

Showgirl, modella e attrice italiana. Ha già partecipato al Grande Fratello ma nella versione nip.

Certamente pronta a portare avanti i suoi ideali, Raffaella Fico si farà notare non solo per la bellezza ma anche per la sua voglia di emergere. Dal carattere vivace, saprà farsi rispettare e, avendo già partecipato al GF, saprà certamente cosa fare o non fare per arrivare in finale.

Pesci caratteristiche segni

Sono emotivi e sensibili e tendono a prendere in considerazione il giudizio degli altri e ad esserne influenzati. Poiché sono molto determinati e credono nella generosità del prossimo, spesso riescono ad essere leali ma al tempo stesso competitivi.

Dato che hanno la tendenza ad autocriticarsi, sono lunatici e in alcune situazioni non riescono a difendere i loro ideali. Sono inoltre riservati, non è possibile conoscerli intimamente e di rado conoscono se stessi.

Nessuno dei vip è del segno dei Pesci

Gli ignoti

Rimangono ben 5 vipponi, pronti ad entrare nella casa del GFVip, di cui non si conosce la data di nascita precisa e quindi non conosciamo il loro segno, ma cerchiamo lo stesso di capire cosa possiamo aspettarci da loro come concorrenti.

Andrea Casalino

Modello originario di Brindisi, testimonial di numerosi brand famosi. Casalino è sicuramente uno dei tanti ”belli” presenti in questa edizione del Grande Fratello. Di certo uno dei volti poco noti al pubblico, dovrà esser bravo a farsi conoscere e a mostrare il suo carattere e personalità senza rischiare di diventare un comodino.

Nicola Pisu

Figlio di Patrizia Mirigliani, nipote del patron di Miss Italia, forse non è ancora famoso ma grazie a questo percorso lo diventerà. Un figlio d’arte che vuole farsi conoscere e che sicuramente avrà dei blocchi in puntata fatti apposta per lui. Il nuovo Andrea Zenga? speriamo che almeno riesca a creare delle dinamiche interessanti.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Sono tre ma valgono come un unico concorrente, discendenti dell’ultimo imperatore di Etiopia (detronizzato nel 1974), Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié sono tre principesse. Jessica ha partecipato in passato al programma Riccanza e quindi è il volto più noto delle tre.

Le principesse, giovanissime, sono sicuramente esperte su come riuscire ad entrare nei cuori delle persone da casa. Potrebbero dare del filo da torcere a numerosi coinquilini, soprattutto del parterre femminile e, se single, magari regalare qualche flirt che si sa, aiuta sempre un pochino a farsi apprezzare dal pubblico e a superare le nomination.