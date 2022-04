Gianmarco Onestini rivela: “Sono stato vittima di bullismo”

Gianmarco Onestini svela: “Ero obeso da piccolino, e quindi ho sofferto molto di bullismo a scuola…Non ho avuto un’infanzia facile”

BULLISMO: IL RACCONTO DI GIANMARCO ONESTINI– Gianmarco Onestini è stato il protagonista indiscusso della puntata de “La Pupa e il Secchione Show”, andata in onda ieri sera alle ore 21.30 su Italia Uno. In particolare, il fratello di Luca, ha svelato di essere stato vittima di bullismo. Ecco le sue dichiarazioni: “Ero obeso da piccolino, e quindi ho sofferto molto di bullismo a scuola…Non ho avuto un’infanzia facile…Mi tenevo tutto dentro per non far soffrire i miei genitori…”.

Il concorrente ha poi rivelato che alcuni episodi lo hanno traumatizzato, ma che nonostante tutto ha reagito ed è riuscito ad andare avanti. Per Gianmarco Onestini inoltre, nella puntata di ieri sera c’è stata una graditissima sorpresa: in studio è infatti arrivato il suo adorato fratello, Luca. I due si sono abbracciati calorosamente, con Gianmarco che non riusciva a trattenere le lacrime.

