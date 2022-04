Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi, 20 aprile 2022

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi, 20 aprile 2022, su Canale 5

Anticipazioni Uomini e Donne: andrà in onda oggi, 20 aprile 2022, un nuovo appuntamento con i famoso dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è alle 14:45 su Canale 5 ed ecco cosa succederà. Dopo la lunga parentesi delle scorse puntate sul ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo, sempre per quanto riguarda il trovo over i protagonisti di oggi saranno le altre dame e gli altri cavalieri.

Al centro dello studio arriveranno prima Diego Tavani e Aneta. Lui, dopo la delusione per la fine della storia con Ida Platano, ha scelto di intraprendere nuove conoscenze. Una di queste è Aneta, anch’essa colpita dopo la fine della conoscenza con Armando Incarnato. Tra Diego e Aneta le cose sembrano procedere molto bene, che oggi abbiano deciso di annunciare qualcosa di importante?

Spazio verrà dato anche ad Alessandro Vicinanza, la cui chiusura della storia con Ida Platano, ancora oggi, è motivo di discussione con Gianni Sperti. Oggi dovrebbe chiudere una conoscenza continuando, invece, con un’altra dama.

Infine, si parlerà nel corso della puntata di oggi anche del trovo classico. Scenderà in studio Veronica, corteggiatrice di Matteo e Federico. Con entrambi c’è stato subito feeling, ma in particolare sembra che le cose vadano meglio con Matteo. E’ proprio con Federico che ha infatti litigato nella scorsa puntata perché Matteo le ha inviato delle rose rosse durante la sua esterna con il rivale. Federico quindi si è mostrato molto infastidito dalla cosa. Chissà se nel frattempo c’è stato un confronto con la ragazza e le cose si sono riequilibrate o se Veronica ha scelto di portare avanti solo la conoscenza con Matteo.