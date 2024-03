Gianni Loffredo nuovo pilota ufficiale Gretaracing

di Rita Milione

In vista dell’impegno agonistico 2024 con la novità Supersalita, e come anticipato già a inizio anno dal presidente della scuderia Vito Guarini, Gretaracing annuncia grandi novità per la stagione entrante: nuovi portacolori e nuove vetture andranno a popolare infatti il paddock dell’inedito formato predisposto da ACI Sport per il massimo titolo tricolore di velocità in salita. Prima novità tra tutte, l’arrivo in scuderia di un nuovo pilota che affronterà la stagione 2024 con i colori di Gretaracing: si tratta dell’esperto pilota salernitano Gianni Loffredo, figura di assoluto spicco nel mondo delle cronoscalate nostrane e vincitore di numerosi allori nazionali.

Dal suo esordio agonistico nel 1983, Loffredo ha raccolto infatti successi costanti grazie a un talento poliedrico, facendo delle salite un particolare punto d’onore nel proprio curriculum competitivo. Risaltano in particolar modo il titolo TCR DSG conquistato nel 2023 (anno in cui è risultato anche 4° assoluto nel neonato gruppo TCR), la vittoria in RS Cup del 2021 seguito da un altro titolo sfiorato nel 2022 nella medesima categoria, due allori al volante di vetture Mini (rispettivamente a benzina RSTB 1.6 Plus nel 2018 ed RSD 2.0 a gasolio nel 2019), più due TIVM, 2012 e 2016).

Nel dichiarare il proprio entusiasmo per la nuova stagione e il grande spirito di sfida che lo contraddistingue da sempre, Loffredo ha inoltre evidenziato l’importanza vitale del proprio sponsor principale, Re D’Italia Art, e del suo presidente Marco Giordano. La grande realtà internazionale leader nell’editoria e collezionismo d’arte, che sostiene da numerose stagioni Gianni Loffredo in qualità di sponsor principale, ha nel proprio track record rapporti con i più affermati artisti italiani ed esteri. Grazie alla propria estesa esperienza, Re D’Italia Art fornisce un supporto tramite consulenza ed expertise di altissimo livello sotto il profilo sia artistico che economico/finanziario. La presenza di questo prestigioso sponsor del pilota con i colori di Gretaracing consolida un sodalizio tra realtà di assoluta eccellenza, unite nel supportare Gianni Loffredo in un’altra stagione ricca di impegni agonistici.

Il nuovo pilota Gretaracing prenderà parte al Campionato Italiano Supersalita 2024 in una categoria a lui ben congeniale, la RSTB 1.6 Plus, ma al volante di una vettura differente dalla Mini Cooper del titolo 2018. Il binomio pilota-vettura lo vedrà infatti abbinato alla Peugeot 308 GTi RSTB 1.6 Plus già vittoriosa nelle mani di Vito Tagliente, un pacchetto vettura dal valore affermato grazie ai passati successi dei piloti Gretaracing con le performanti due volumi di Sochaux.