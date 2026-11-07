Come creare una GIF animata con ChatGPT: guida a Images 2.6

di Redazione ZON

In sintesi. OpenAI ha pubblicato Images 2.6 il 4 novembre 2026 e con questa versione ChatGPT genera GIF animate da un testo o da una foto o uno schizzo caricati. Si apre una nuova chat, si descrivono soggetto e movimento, si chiede una GIF, si regolano velocità e fotogrammi e si scarica il file. Il rilascio delle GIF è graduale.

I punti chiave OpenAI ha pubblicato Images 2.6 il 4 novembre 2026.

Secondo OpenAI, Images 2.6 è disponibile in ChatGPT e Codex su tutti i piani, Free incluso, e su web, desktop e mobile.

Il rilascio delle GIF in ChatGPT è graduale: la funzione può non comparire su alcuni account.

ChatGPT permette di regolare la velocità e modificare i singoli fotogrammi di una GIF già creata.

OpenAI non ha pubblicato quote, durata massima, numero di fotogrammi né risoluzione delle GIF generate da ChatGPT.

Con Images 2.6, pubblicato da OpenAI il 4 novembre 2026, ChatGPT crea GIF animate partendo da un testo o da una foto o uno schizzo caricati. Basta aprire una nuova chat, descrivere soggetto e movimento (o allegare l’immagine) e chiedere esplicitamente una GIF. Poi si regolano velocità e fotogrammi e si scarica o si condivide il file.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa guida e cosa serve?

Serve un account ChatGPT, usato dal sito o dall’app. Secondo OpenAI, Images 2.6 è disponibile in tutto il mondo, in ChatGPT e Codex, su tutti i piani (Free incluso) e su web, desktop e mobile.

C’è però una cautela: per le GIF il rilascio è graduale, quindi la funzione può non comparire ancora sul tuo account. Più avanti trovi cosa fare in quel caso.

Aspetto Cosa risulta a novembre 2026 Dove si usa Web, desktop e mobile Piani Tutti, Free incluso, secondo OpenAI Paesi Disponibilità dichiarata in tutto il mondo Rilascio delle GIF Graduale: può mancare su alcuni account Quote giornaliere o per piano per le GIF Non pubblicate da OpenAI Durata massima, numero di fotogrammi, risoluzione, peso Non resi noti per ChatGPT

Come si crea una GIF animata con ChatGPT, passo per passo?

Apri il sito o l’app di ChatGPT e inizia una nuova conversazione. Facoltativo: carica una foto, uno schizzo o un’immagine da animare. Puoi anche partire da zero, solo con il testo. Scrivi un prompt dettagliato che descriva soggetto e movimento e chieda esplicitamente una GIF animata. Se vuoi che si ripeta in modo fluido, chiedi un «seamless loop». Invia il messaggio e attendi la generazione. Il Centro assistenza OpenAI avverte che creare un’immagine può richiedere anche qualche minuto; nel frattempo puoi continuare a usare ChatGPT. Rifinisci la GIF: puoi regolare la velocità, modificare i singoli fotogrammi oppure chiedere correzioni in chat con un nuovo prompt. Quando il risultato ti convince, scaricala o condividila.

OpenAI non ha pubblicato i nomi esatti dei pulsanti dedicati alle GIF, quindi non possiamo indicarli. Cerca i controlli sotto la GIF generata o nelle opzioni dell’immagine nella chat.

Il Centro assistenza, nella versione riferita a Images 2.5, indica anche di selezionare «More» e poi «Images» per creare immagini. Non è confermato che sia il percorso per le GIF.

Che prompt scrivere per ottenere una buona GIF?

Il prompt deve dire tre cose: chi o cosa si muove, come si muove e che vuoi una GIF. Se parti da una foto, può bastare «Turn this photograph into a GIF», cioè «trasforma questa fotografia in una GIF».

Un esempio adattato dal caso del compleanno citato nelle guide: «Crea una GIF animata di una torta di compleanno con candeline tremolanti, palloncini che ondeggiano e coriandoli che cadono, in seamless loop». Non l’abbiamo testato su un account reale.

OpenAI ha mostrato il prompt «Can you make a gif of a cat dancing?». Il risultato sono più varianti leggermente diverse dello stesso personaggio, montate come un flipbook. Secondo una testata che l’ha analizzato, il modello mantiene il personaggio riconoscibile da un fotogramma all’altro.

Come si fa a far ripetere la GIF senza stacchi?

Chiedilo nel prompt. Una guida consiglia di scrivere esplicitamente «seamless loop», cioè un loop senza interruzioni visibili tra la fine e l’inizio.

Se il risultato ha comunque uno scatto, prova a correggerlo con un nuovo messaggio in chat. Le GIF già create si possono modificare con prompt testuali.

Si può cambiare la velocità o correggere la GIF dopo averla creata?

Sì. OpenAI indica la regolazione della velocità e la modifica dei singoli fotogrammi, e permette di condividere la GIF in loop. Una testata specializzata parla di una velocità regolabile da 0,5x a 2x; le altre fonti consultate non indicano l’intervallo, quindi consideralo un dato non confermato.

Dopo la creazione, secondo una prova giornalistica, ChatGPT fornisce anche un link condivisibile. Non serve quindi ospitare la GIF altrove per mostrarla a qualcuno.

Posso partire da una mia foto o salvare un’immagine di riferimento?

Sì, puoi caricare una foto o uno schizzo e descrivere come deve muoversi. Images 2.6 introduce anche le immagini di riferimento salvate in ChatGPT.

OpenAI parla di riferimenti per sé stessi, animali domestici e personaggi, da riusare senza ricaricarli ogni volta. Il Centro assistenza non indica per questa funzione né il rilascio né dettagli per piano e piattaforma.

Cosa può andare storto?

La funzione non compare sul mio account

Il rilascio delle GIF è graduale. In un test del primo giorno la funzione non era disponibile sugli account provati: ChatGPT generava una serie di fotogrammi, ma non l’animazione. Se ti succede, riprova nei giorni successivi e controlla di avere l’app aggiornata.

La richiesta viene bloccata

OpenAI dichiara salvaguardie di sicurezza aggiuntive per i contenuti di tipo GIF, quindi alcune richieste possono essere respinte dai filtri. Se succede, riformula la descrizione.

Mi aspetto un video

Una GIF di Images 2.6 è un breve loop costruito fotogramma per fotogramma, non un video. Durata e numero di fotogrammi per ChatGPT non sono stati resi noti.

Un dato circolato, da 2 a 16 fotogrammi, riguarda l’API ed è tratto da una modifica al repository Codex del 3 novembre 2026. Non è confermato per ChatGPT.

Il download non funziona come descritto

Una guida precedente a Images 2.6 descrive un pulsante di download sotto la GIF. Quell’interfaccia non è documentata per la nuova versione. Anche il formato del file e la possibilità di scaricarlo su ogni dispositivo non risultano confermati.

I vecchi metodi servono ancora?

Prima di Images 2.6 ChatGPT non generava una GIF in un solo passaggio. Le guide di allora fanno creare più immagini separate e chiedono poi di unirle in una GIF, oppure usano un sito esterno come GIPHY.

Non è la procedura nativa di Images 2.6. Resta un’alternativa se la funzione non è ancora arrivata sul tuo account.

Domande frequenti Come si crea una GIF animata con ChatGPT? Si apre una nuova chat in ChatGPT, si descrivono soggetto e movimento (oppure si carica una foto o uno schizzo) e si chiede esplicitamente una GIF animata. Poi si regolano velocità e fotogrammi e si scarica o si condivide il file. ChatGPT crea GIF anche con il piano gratuito? Secondo OpenAI, Images 2.6 è disponibile su tutti i piani di ChatGPT, Free incluso. Il rilascio delle GIF è però graduale, quindi la funzione può non essere ancora presente su alcuni account. Perché non vedo la funzione GIF su ChatGPT? OpenAI sta rilasciando le GIF di Images 2.6 in modo graduale, quindi possono mancare su alcuni account. In un test del primo giorno ChatGPT generava una serie di fotogrammi ma non l’animazione. Conviene riprovare nei giorni successivi e controllare che l’app sia aggiornata. Come far ripetere una GIF di ChatGPT senza stacchi? Nel prompt va chiesto esplicitamente un «seamless loop», cioè un loop senza interruzioni visibili tra la fine e l’inizio. Se la GIF ha comunque uno scatto, si può correggere con un nuovo messaggio in chat. Quanto dura una GIF creata con ChatGPT? OpenAI non ha reso noti durata massima, numero di fotogrammi, risoluzione e peso delle GIF di ChatGPT. Il dato da 2 a 16 fotogrammi riguarda l’API ed è tratto da una modifica al repository Codex del 3 novembre 2026, ma non è confermato per ChatGPT.

Foto: Kristian D’Amato (CC BY)

Fonte: OpenAI (account ufficiale su X, 4 novembre 2026) · OpenAI (account ufficiale su X, post sulle GIF) · OpenAI (account ufficiale su X, post sulla disponibilità) · OpenAI Deployment Safety Hub (system card Images 2.6) · OpenAI Help Center: Images in ChatGPT · OpenAI Help Center (mirror): Images in ChatGPT · OpenAI Help Center: ChatGPT release notes · Heise Online · The Decoder · The Next Web · TechRadar · Android Authority · Betanews · Digit.in · Yahoo Tech · Crypto Briefing · Felloai · Aicatchup · eesel.ai · Tom’s Guide (guida precedente a Images 2.6) · OpenAI Developer Community (workaround precedente a Images 2.6)