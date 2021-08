Giffoni 50plus, l’ultima giornata del film festival

Nell’ultima giornata del Giffoni 50plus tra gli ospiti Noemi, Jorit e l’attore Pierpaolo Spollon intervistato ai microfoni di zon.it

Giffoni 50plus regala tante emozioni e come sempre nella sua ultima giornata, anche un pizzico di malinconia. Il carpet si svuota, le luci si spengono e un’altra edizione è pronta a fare il suo bilancio in attesa della prossima estate. Gli ospiti che chiudono il Festival sono la cantante Noemi, il celebre street artist Jorit , Ermete Realacci con Padre Enzo Fortunato, e l’attore Pierpaolo Spollon.

Pierpaolo Spollon, volto della fiction all’italiana

Per la prima volta al Giffoni, Pierpaolo Spollon ha potuto confrontarsi con le mai banali domande dei jurors. Volto delle fiction italiane targate Rai, lo ritroviamo in “La porta rossa”, “L’allieva”, “Che Dio Ci Aiuti” e in “Doc – Nelle tue mani” accanto a Luca Argentero. Ai microfoni di zon.it ha parlato del modo in cui ha compreso le dinamiche ospedaliere nel ruolo dello specializzando Riccardo. “Mi permetto di non essere ottimista, siamo un popolo che non impara dai proprio errori, spero che tutto quello che sia successo ci permetta di non tornare indietro, perché adesso è facile parlare degli eroi. Se siamo in questa situazione tragica è perché erano 10 anni che non davano fondi agli ospedali.”

Qui l’intervista completa con cui si chiude il Giffoni 50plus: