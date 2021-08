Giffoni è un Noi: le interviste del 30 Luglio 2021

Le prime immagini del film originale Amazon “Anni da Cane”, l’impegno di don Luigi Ciotti e Libera, il successo di Andrea Sannino con “Abbracciame”: tutte le emozioni della decima giornata del Giffoni

“Rappresento un noi, non un io”, mi dice Don Luigi Ciotti aprendomi al mondo di Libera, che da quasi un trentennio è impegnata nella lotta a mafia, malaffare e criminalità organizzata. E allora forse è coralità la parola chiave della decima giornata del Giffoni,edizione 50 Plus, di scena lo scorso 30 Luglio 2021.

La stessa, vibrante coralità dei flashmob musicali al balcone che durante la pandemia ci hanno fatto sentire più vicini ed avvolti (Andrea Sannino e la sua Abbracciame ne sono una testimonianza tangibile), e quella con cui Fabio Mollo, che in Anni da Cane dirige un plotone di attori di belle speranze capitanato da Aurora Giovinazzo (prossima al debutto in laguna con Freaks Out) e Marta Losito (entusiasta del suo passaggio dallo schermo formato social dello smartphone a quello cinematografico delle piattaforme) , intende raccontare per Amazon Prime Video “una generazione che va al massimo, che vuole vivere appieno la propria libertà e i propri sentimenti. Una generazione inclusiva, in cui c’è spazio per tutti. Dove non esiste chi è normale e chi non lo è, ma nella quale tutti celebriamo la vita allo stesso modo”.