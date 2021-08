Fenomeno del cambiamento climatico irreversibile, annunciano gli scienziati

L’Onu annuncia cambiamento climatico da codice rosso irreversibile ed inevitabile. E’ tempo che i governi siano seri

Il cambiamento climatico più serio ed importante degli ultimi migliaia se non centinaia di migliaia d’anni sta prendendo piede sul nostro pianeta e sebbene gli slogan lanciati da migliaia di attivisti per il clima abbiano cercato di impressionare l’opinione pubblica per rendere note le conseguenze catastrofiche del cambiamento climatico, la situazione sulle misure contro il surriscaldamento non sembrano essere sufficienti.

Le frequenti alluvioni e le ondate di calore ci hanno lasciato ben capire che il cambiamento è in atto. Ma gli scienziati dell’Ipcc dell’Onu avvertono, sull’irreversibilità del fenomeno. I cambiamenti cliaticim avranno sempre più conseguenze come lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello delle acque del mare.

L’Ipcc parla di crisi climatica da “codice rosso”, dove l’innalzamento inevitabile della temperatura terrestre di 1,5° verrà raggiunta entro il 2030, 10 anni prima del previsto. Inoltre se l’aumento dovesse contenersi in tale cifra, ciò non impedirà il verificarsi di fenomeni estremi.

Se invece non venisse fatto un taglio netto sulle emissioni di CO2 e l’utilizzo di carburanti fossili, si rischierebbe persino, secondo alcuni, un aumento fino a 5° centigradi.

Gli scienziati chiedono massima serietà ai governi, di cui solo pochissimi hanno presentato un piano per il prossimo vertice Cop26 che si terrà a Glasgow nel mese di novembre.