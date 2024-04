Gigi D’Agostino, il dj torna ufficialmente live in consolle

di Antonio Jr. Orrico

Il ritorno ufficiale di uno dei giganti della musica italiana degli ultimi trent’anni. Dopo quattro anni di lontananza forzata, Gigi D’Agostino tornerà a esibirsi dal vivo in un vero live. Il Capitano della musica dance sarà a Fiera Milano Live (Rho). Dopo l’ospitata a Sanremo, promette di far tornare a ballare con i suoi brani-culto come “L’amour toujors“, “Bla Bla Bla“, “In my mind“, “Another way“, “La passion” e tanti ancora.

Sarà un ritorno vero e proprio, di cui lo stesso artista ha parlato dopo l’allontanamento dovuto alla grave malattia avuta. “Di certo non sono più quello di prima. Del resto, se finisci sotto un treno e ti salvi, i danni restano. Ora però ho questa meravigliosa seconda vita che non pensavo di poter avere e ne sono felice, rivedo spiragli di luce dove pensavo che ci fosse solo oscurità. E vivo qualsiasi cosa in modo molto più profondo.” ha dichiarato Gigi D’Agostino.

“La mia guarigione la si deve alla musica. Ne sono certo. C’è qualcosa di inspiegabile legato alle vibrazioni e alle frequenze. Credo che la mente riceva le forze che lei stessa genera: questo loop magico è l’infinito del bene. Io con la musica mi ci sono curato più e più volte. C’è stato il dolce e l’amaro. Quando succedono certe cose tutto diventa buio e rimani da solo, in tanti si eclissano. Il mio problema principale era però il dolore, quindi queste cose le ho pensate soltanto quando ne sono uscito.” ha poi concluso lo stesso dj.

Un successo mondiale che ora riprenderà più forte di prima.