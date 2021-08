Gino Strada: è morto all’età di 73 anni il fondatore di Emergency

Il fondatore dell’organizzazione non governativa italiana Emergency Gino Strada è morto oggi all’età di 73 anni: soffriva di problemi cardiaci

Oggi, venerdì 13 agosto 2021, è morto all’età di 73 anni il fondatore dell’ONG italiana Emergency Gino Strada: è stato un medico, attivista e filantropo italiano. A dare la triste notizia sono state fonti vicine alla famiglia.

Gino Strada ha fondato nel 1994 l’Ong Emergency insieme con la moglie Teresa Sarti: un’associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo che, dalla sua fondazione alla fine del 2013, ha fornito assistenza gratuita a oltre 6 milioni di pazienti in 16 paesi nel mondo. Nel 2009 muore la moglie Teresa Sarti; il ruolo di Presidente di Emergency viene quindi assunto dalla figlia Cecilia.

Gino Strada è nato a Sesto San Giovanni, comune operaio nella cintura milanese, cresce in un ambiente cattolico sensibile alla realtà sociale che si ispira alle idee del Concilio Vaticano II per poi aderire alla corrente comunista universitaria. Dopo aver terminato gli studi superiori presso il Liceo classico Carducci, Strada ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano nel 1978, all’età di trent’anni, e si è poi specializzato in Chirurgia d’Urgenza.

Nel 2001 è vincitore del premio Colombe d’Oro per la Pace, assegnato annualmente dall’Archivio disarmo a una personalità distintasi in campo internazionale. Dal 2002 è cittadino onorario della città di Empoli, dal 2003 anche della città di Montebelluna. Ha ricevuto alcuni voti nello scrutinio segreto per l’Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 2006.