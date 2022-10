Oggi è la Giornata Mondiale degli Insegnanti

Da 28 anni, la Giornata Mondiale degli Insegnanti mette in luce il ruolo trainante dell’educazione nella costruzione di un futuro più equo

Dal 1994, ogni anno il 5 Ottobre, si celebra la Giornata Mondiale degli Insegnanti, voluta da Education International, Unesco, Organizzazione internazionale del lavoro e Unicef.

Il tema dell’edizione 2022 di questa giornata è la leadership degli insegnati nella trasformazione dell’istruzione.

Per la Direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay “gli insegnanti svolgono un ruolo trainante nell’ambito dei nostri sistemi educativi. Senza il loro lavoro è impossibile fornire un’istruzione inclusiva, equa e di qualità ad ogni studente”. Ed è per questo che, continua Azoulay, “Questo prezioso compito che gli insegnanti svolgono deve essere accompagnato da migliori condizioni di lavoro e di retribuzione“.

La Giornata Mondiale degli Insegnanti è quest’oggi celebrata anche dal motore di ricerca Google che con il doodle di mercoledì 5 Ottobre 2022 ci porta dentro un’aula scolastica tra penne, matite, quaderni, un mappamondo e l’immancabile lavagna con i gessetti. Anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel suo piano di Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 riconosce agli insegnanti e all’educazione in generale un ruolo fondamentale per un futuro più equo ed inclusivo, in cui venga data a tutti la possibilità di accedere ad un’istruzione di qualità e alle medesime opportunità di apprendimento.