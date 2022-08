Giornata Mondiale del cane: i 5 benefici della loro compagnia

Il 26 agosto si celebra la Giornata Mondiale del cane, nata nel 2004 negli Stati Uniti la celebrazione si è poi diffusa in tutto il mondo. In Italia , secondo gli ultimi dati, sono oltre 14 milioni i cani domestici. “Sempre più italiani scelgono di avere un animale domestico e se ne prendono cura come un vero e proprio membro della famiglia”. Sottolineano Pierluigi Consolandi e Marco Laganà fondatori di Dog Heroes, la startup che produce e consegna pappe fresche per cani in abbonamento, personalizzate sulla base del fabbisogno calorico del singolo animale grazie all’aiuto di un team di veterinari.

E’ in occasione della Giornata Mondiale del cane che la dott.ssa Chiara Bonfà, addestratrice Ente Nazionale Cinofilia Italiana ha stilato l’elenco dei benefici che un cane può portare: