“Giornate della Scuola Medica Salernitana”: XXIV edizione
L'evento, organizzato dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno, si terrà il 7 novembre all’Università di Salerno e l’8 novembre al Grand Hotel Salerno
Premi, Giuramento d’Ippocrate e dibattiti sul tema “Età d’oro – Salute di ferro”
Si terrà venerdì 7 e sabato 8 novembre la XXIV edizione delle “Giornate della Scuola Medica Salernitana”. Un doppio appuntamento che prevede:
- Venerdì 7 novembre – ore 15.30, aula Buonocore dell’Università degli Studi di Salerno: consegna dei “Premi internazionali Scuola Medica Salernitana” e Giuramento di Ippocrate dei neolaureati iscritti agli Albi in Medicina e Odontoiatria;
- Sabato 8 novembre – dalle ore 9.00, Grand Hotel Salerno: simposio internazionale sul tema “Età d’oro – Salute di ferro”.
A introdurre la cerimonia di apertura saranno Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, e Virgilio D’Antonio, rettore dell’Università degli Studi di Salerno.
I premiati
Sette i premi assegnati nell’ambito della manifestazione:
- Antonio Federico – Prof. emerito di Neurologia, Università di Siena;
- Giovanni Scapagnini – Prof. ordinario di Nutrizione, Università del Molise;
- Laura Cason – Giornalista del Tg1;
- Gilberto Sanmartino – Direttore Scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica, Università Federico II di Napoli (Premio alla carriera);
- Carlo Ghirlanda – Presidente nazionale A.N.D.I. (Odontoiatra dell’anno);
- Bruno Ravera e Giuseppe Pistolese – Presidenti emeriti dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno.
A seguire, si terrà il Giuramento di Ippocrate dei neolaureati iscritti all’Ordine: circa 200 nuovi medici pronunceranno il solenne giuramento che segna il loro ingresso nella professione.
Autorità invitate
All’evento sono stati invitati:
- Mons. Andrea Bellandi, arcivescovo metropolita della Diocesi di Salerno – Campagna – Acerno;
- Francesco Esposito, prefetto di Salerno;
- Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno e presidente della Provincia di Salerno;
- Rocco Alfano, procuratore aggiunto del Tribunale di Salerno;
- Annibale Alessandro Puca, direttore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”;
- Ciro Verdoliva, direttore generale A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno;
- Gennaro Sosto, direttore generale Asl Salerno;
- Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.
Il simposio “Età d’oro – Salute di ferro”
Sabato 8 novembre, dalle ore 9.00 al Grand Hotel Salerno, si terrà il simposio internazionale “Età d’oro – Salute di ferro. La scienza dell’invecchiamento sano”. Tre le sessioni previste, con la partecipazione di medici ed esperti provenienti da Italia, Europa e Stati Uniti.
In programma sedici interventi e tre letture magistrali:
- “Prevenzione è rivoluzione” – Silvio Angelo Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano;
- “Nutrigeroscienza: verso protocolli operativi per prolungare la durata della salute” – Giovanni Scapagnini, Università del Molise;
- “Le malattie neurodegenerative e la salute del cervello: aspetti patogenetici, terapeutici e preventivi” – Antonio Federico, Università di Siena.
«Siamo giunti alla XXIV edizione delle Giornate della Scuola Medica Salernitana, una iniziativa partita nel 2000 che sottolinea l’impegno costante dell’Ordine dei Medici nel ricordo del valore storico e attuale della Scuola Medica Salernitana, prima scuola medica occidentale – dichiara il presidente Giovanni D’Angelo – L’edizione di quest’anno è stata formulata tenendo conto dell’importanza e della grande attualità che il processo di senescenza oggi occupa nell’assistenza e nell’organizzazione sanitaria. Il messaggio che vogliamo veicolare è che vi è un decorso naturale nel progressivo invecchiamento che, se accompagnato da un ambiente salubre, da politiche di prevenzione e da uno stile di vita sano, può essere vissuto come una vera e propria “età dell’oro”.»
