“Giornate della Scuola Medica Salernitana”: XXIV edizione

Organizzato dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno, l’evento si terrà il 7 novembre all’Università di Salerno e l’8 novembre al Grand Hotel Salerno.

Si terrà venerdì 7 e sabato 8 novembre la XXIV edizione delle “Giornate della Scuola Medica Salernitana”. Un doppio appuntamento che prevede:

A introdurre la cerimonia di apertura saranno Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, e Virgilio D’Antonio, rettore dell’Università degli Studi di Salerno.

Sette i premi assegnati nell’ambito della manifestazione:

A seguire, si terrà il Giuramento di Ippocrate dei neolaureati iscritti all’Ordine: circa 200 nuovi medici pronunceranno il solenne giuramento che segna il loro ingresso nella professione.

All’evento sono stati invitati:

Sabato 8 novembre, dalle ore 9.00 al Grand Hotel Salerno, si terrà il simposio internazionale “Età d’oro – Salute di ferro. La scienza dell’invecchiamento sano”. Tre le sessioni previste, con la partecipazione di medici ed esperti provenienti da Italia, Europa e Stati Uniti.

In programma sedici interventi e tre letture magistrali:

«Siamo giunti alla XXIV edizione delle Giornate della Scuola Medica Salernitana, una iniziativa partita nel 2000 che sottolinea l’impegno costante dell’Ordine dei Medici nel ricordo del valore storico e attuale della Scuola Medica Salernitana, prima scuola medica occidentale – dichiara il presidente Giovanni D’Angelo – L’edizione di quest’anno è stata formulata tenendo conto dell’importanza e della grande attualità che il processo di senescenza oggi occupa nell’assistenza e nell’organizzazione sanitaria. Il messaggio che vogliamo veicolare è che vi è un decorso naturale nel progressivo invecchiamento che, se accompagnato da un ambiente salubre, da politiche di prevenzione e da uno stile di vita sano, può essere vissuto come una vera e propria “età dell’oro”.»