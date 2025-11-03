3 Novembre 2025 - 10:56
Salerno, nuova edizione di “Think Renewable”
La quarta edizione di "Think Renewable" sarà presentata venerdì 7 novembre alle 11 presso la Sala Torre di Palazzo Sant'Agostino
Presentazione della quarta edizione venerdì 7 novembre alle 11
La Provincia di Salerno ripropone, per tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio, il progetto “Think Renewable” per sensibilizzare gli studenti al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, ha come obiettivo la “Green Life” nel quale la sostenibilità non è solo un concetto teorico, ma un modo di vivere che unisce rispetto, responsabilità e creatività.
Il Progetto sarà presentato ufficialmente alla stampa e ai dirigenti scolastici, venerdì 7 novembre alle 11, presso la Sala Torre di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno.
ARTICOLO PRECEDENTE
Oroscopo Branko oggi, 3 novembre 2025: Scorpione, il Sole è nel vostro segno
ARTICOLO SUCCESSIVO