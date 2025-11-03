Salerno, nuova edizione di “Think Renewable”

di Redazione ZON

Presentazione della quarta edizione venerdì 7 novembre alle 11

La Provincia di Salerno ripropone, per tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio, il progetto “Think Renewable” per sensibilizzare gli studenti al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, ha come obiettivo la “Green Life” nel quale la sostenibilità non è solo un concetto teorico, ma un modo di vivere che unisce rispetto, responsabilità e creatività.

Il Progetto sarà presentato ufficialmente alla stampa e ai dirigenti scolastici, venerdì 7 novembre alle 11, presso la Sala Torre di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno.