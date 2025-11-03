Oroscopo Branko oggi, 3 novembre 2025: Scorpione, il Sole è nel vostro segno

La Luna nel vostro segno vi rende intuitivi e agili: è il momento giusto per cogliere opportunità nel lavoro e nella vita privata. L’energia vi sostiene.

Affrontate la giornata con pazienza: se ci sono ritardi, burocrazia o spese, la vostra calma sarà la chiave. In famiglia affiorano verità da gestire.

L’armonia ritorna: guadagni interessanti, ma la mente va all’amore e alle relazioni di fondo. È tempo di decidere per il bene della coppia.

Tempo di rinascita: lascerete vecchi schemi e affronterete nuovi progetti. In amore intensità e trasformazione.

Nuove situazioni e amicizie emergono, soprattutto in ambito professionale. Ma il pensiero resta alla famiglia: è lì che senti il cuore.

Acquario

La mente è agile e aperta: idee e visione lunga vi caratterizzano oggi. Anche in amore serve presenza e condivisione.