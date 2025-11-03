3 Novembre 2025 - 09:30

Oroscopo Branko oggi, 3 novembre 2025: Scorpione, il Sole è nel vostro segno

Ariete, Leone, Scorpione e Pesci oggi risultano più incisivi e determinati

L’oroscopo di Branko per oggi, Novembre 3 2025

Ariete

La Luna nel vostro segno vi rende intuitivi e agili: è il momento giusto per cogliere opportunità nel lavoro e nella vita privata. L’energia vi sostiene.

Toro

Affrontate la giornata con pazienza: se ci sono ritardi, burocrazia o spese, la vostra calma sarà la chiave. In famiglia affiorano verità da gestire.

Gemelli

Comunicazione in primo piano: nuovi incontri, nuovi amici, ampliamento del vostro “giro”. Date spazio alle conoscenze, ma selezionate bene.

Cancro

La sensibilità oggi è una risorsa: potete assumere un ruolo guida nel lavoro o nella vita sociale. Anche in amore c’è passione.

Leone

Giornata in cui il vostro carisma emerge: puoi ottenere riconoscimenti, fare buone impressioni, ma evita di correre troppo al ritmo degli altri.

Vergine

Momento buono per riordinare: spazi, idee, questioni pratiche. Evitate di rimandare troppe cose, ma non lanciatevi in investimenti rischiosi.

Bilancia

L’armonia ritorna: guadagni interessanti, ma la mente va all’amore e alle relazioni di fondo. È tempo di decidere per il bene della coppia.

Scorpione

Tempo di rinascita: lascerete vecchi schemi e affronterete nuovi progetti. In amore intensità e trasformazione.

Sagittario

La settimana parte con slancio: una notizia o proposta stimolante può arrivare. In amore voglia di novità, nel lavoro apertura.

Capricorno

Nuove situazioni e amicizie emergono, soprattutto in ambito professionale. Ma il pensiero resta alla famiglia: è lì che senti il cuore.

Acquario

La mente è agile e aperta: idee e visione lunga vi caratterizzano oggi. Anche in amore serve presenza e condivisione.

Pesci

Buon momento per le finanze e per esprimere quello che senti. In amore maggiore armonia; sul lavoro qualche intuizione può portare vantaggio.