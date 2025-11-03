Oroscopo Branko oggi, 3 novembre 2025: Scorpione, il Sole è nel vostro segno
Ariete, Leone, Scorpione e Pesci oggi risultano più incisivi e determinati
L’oroscopo di Branko per oggi, Novembre 3 2025
Ariete
La Luna nel vostro segno vi rende intuitivi e agili: è il momento giusto per cogliere opportunità nel lavoro e nella vita privata. L’energia vi sostiene.
Toro
Affrontate la giornata con pazienza: se ci sono ritardi, burocrazia o spese, la vostra calma sarà la chiave. In famiglia affiorano verità da gestire.
Gemelli
Comunicazione in primo piano: nuovi incontri, nuovi amici, ampliamento del vostro “giro”. Date spazio alle conoscenze, ma selezionate bene.
Cancro
La sensibilità oggi è una risorsa: potete assumere un ruolo guida nel lavoro o nella vita sociale. Anche in amore c’è passione.
Leone
Giornata in cui il vostro carisma emerge: puoi ottenere riconoscimenti, fare buone impressioni, ma evita di correre troppo al ritmo degli altri.
Vergine
Momento buono per riordinare: spazi, idee, questioni pratiche. Evitate di rimandare troppe cose, ma non lanciatevi in investimenti rischiosi.
Bilancia
L’armonia ritorna: guadagni interessanti, ma la mente va all’amore e alle relazioni di fondo. È tempo di decidere per il bene della coppia.
Scorpione
Tempo di rinascita: lascerete vecchi schemi e affronterete nuovi progetti. In amore intensità e trasformazione.
Sagittario
La settimana parte con slancio: una notizia o proposta stimolante può arrivare. In amore voglia di novità, nel lavoro apertura.
Capricorno
Nuove situazioni e amicizie emergono, soprattutto in ambito professionale. Ma il pensiero resta alla famiglia: è lì che senti il cuore.
Acquario
La mente è agile e aperta: idee e visione lunga vi caratterizzano oggi. Anche in amore serve presenza e condivisione.
Pesci
Buon momento per le finanze e per esprimere quello che senti. In amore maggiore armonia; sul lavoro qualche intuizione può portare vantaggio.
