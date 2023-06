Giulia Tramontano, la madre di Impagnatiello accusa il figlio

di Antonio Jr. Orrico

La madre di Alessandro Impagnatiello ha definito “mostro” il figlio. Il ragazzo è accusato dell’omicidio di Giulia Tramontano

Un omicidio che ha attirato le attenzioni di tutta Italia. Il femminicidio di Giulia Tramontano ha trovato il suo colpevole. Alessandro Impagnatiello, ex compagno della donna, ha confessato di averla uccisa a Senago, nel milanese. Per la prima volta, a parlare ora è la madre del killer, reo confesso dell’omicidio della fidanzata, incinta di sette mesi di suo figlio.

“Non oso immaginare i familiari di Giulia. Non lo voglio immaginare… La mamma Loredana è una persona fantastica. Alessandro è un mostro, lo so. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, io chiedo perdono a tutta la famiglia.” ha dichiarato la madre, in lacrime a La Vita In Diretta.

Sabrina Paulis ha poi proseguito a discutere sull’accaduto a Giulia Tramontano: “Perché lo hai fatto? Hai rovinato la vita a tutti. Io chiedo perdono da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono di aver fatto un figlio così. Chiedo perdono a tutta la famiglia di aver fatto un figlio così che nessuno sapeva. Ale non era così, è sempre stata una persona educata. Lui poi nascondeva, ma noi non lo sapevamo. Se aveva una doppia personalità, noi non lo sapevamo.“

La madre ha poi chiosato così: “Dì tutta la verità, ormai non puoi più scappare da nulla. Hai rovinato tutti. Di’ tutta la verità. Lo meritiamo tutti. Giulia compresa con Thiago, tuo figlio che non vedrai mai più. Non ci sarà mai più, e non vedrai mai più Giulia perché quello che hai fatto, hai fatto schifo. Sei un mostro. Purtroppo sei un mostro. È la verità, è tua mamma che te lo sta dicendo. Sei un mostro.“