Giustizia per tutti: trama, cast e anticipazioni

“Giustizia per tutti” è il titolo della nuova fiction Mediaset che vedrà come protagonista Roberto Beltrami – interpretato da Raoul Bova – un uomo distrutto da un errore giudiziario che combatterà per anni per far emergere la verità. Il legal drama andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 13 maggio 2022.

Trama

Roberto Beltrami è un affermato fotografo torinese sposato felicemente con Beatrice, brillante avvocatessa. La sua vita cambia radicalmente quando la moglie viene uccisa, e lui è accusato e, successivamente, condannato ingiustamente per l’omicidio. Durante la detenzione Roberto prende la laurea in Giurisprudenza per far riaprire il proprio caso e provare, finalmente, la sua innocenza.

Roberto passa dieci anni in carcere e quando esce di cella è ormai un’altra persona, e dopo il successo ottenuto dalla riapertura del suo caso, viene notato da Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales), ex collega della moglie. La legale lo ingaggia nello stesso studio dove lavorava Beatrice, ma nonostante quest’offerta Roberto, dopo dieci anni di prigione, è un’altra persona: l’unico amico su cui può contare è Fabio, che ha sempre creduto nella sua innocenza.

La sfida da “uomo libero” che l’ex fotografo è chiamato ad affrontare è ancora più difficile: riconquistare l’affetto della figlia 17enne Giulia: ci riuscirà?

Cast principale – Giustizia per tutti