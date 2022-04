Torta di Pasqua salata, ecco la nostra “pizza chiena cilentana”

Ecco la nuova ricetta della rubrica di cucina Nuvole di farina: la torta di Pasqua salata o come noi la chiamiamo in famiglia “pizza chiena cilentana“. Un lievitato salato davvero ricco e sontuoso che arricchisce la tavola pasquale e rende felici al primo assaggio. Vi svelo la ricetta che, in famiglia, ci tramandiamo di generazione in generazione, senza la presunzione che sia la ricetta originale, ma è quella che a noi piace perché ci ricorda “la casa dei nonni” e le tavolate immense piene di allegria tipiche del nostro amato Sud Italia. Vediamo insieme come preparare questa torta di Pasqua salata:

Impasto:

400 gr farina (semola rimacinata 200 g, Nuvola Caputo 200 g)

100 g di licoli (oppure 2 g di lievito di birra secco) / (oppure 150 g di pasta madre solida togliendo 50 g di farina dal totale)

30 gr sugna o burro

15 g di olio di semi

200 g di acqua

1 uova

5 g di sale

Ripieno:

6 uova

120 g di soppressata o salame in alternativa

50 g di scamorza

200 g di formaggio primosale o formaggio di capra

50 g di parmigiano

50 g di pecorino

4 uova sode intere

Tuorlo d’uovo per spennellare

Strumenti

Macchina del pane Sana (codice sconto nelle foto) o impastatrice planetaria oppure il Bimby

Procedimento della torta di Pasqua salata o pizza chiena cilentana

Si parte da tutti gli ingredienti nel cestello tranne l’acqua, la sugna e il sale. Bisogna aggiungere l’acqua a filo man mano che si impasta. Quando l’impasto è diventato bello liscio ed incordato, alla fine, si aggiunge la sugna o il burro a pezzi lavorato leggermente con le dita per ammorbidirlo. In tutto si impasta per 10 min. è utile fare delle soste per non scaldare l’impasto.

Si attende il raddoppio della massa nel cestello della Sana con temperatura a 28/29°, oppure nel forno spento con un pentolino d’acqua bollente.

Intanto bisogna tagliare il salame e i formaggi a cubetti, sbattere le uova e condirle con un po’ di pepe, pecorino e parmigiano, si possono effettuare variazioni al ripieno a seconda dei gusti.

Al raddoppio della massa la si divide in due: ¾ di essa formeranno il guscio di pasta in cui verseremo il ripieno e la parte restante sarà il coperchio da sovrapporvi.

Stendiamo una sfoglia di pasta col matterello non troppo sottile – circa 1 cm – fino a ricoprire una teglia (imburrata e infarinata) di 25 cm di diametro.

Vi disponiamo prima le uova sode intere e poi vi versiamo tutti gli altri ingredienti del ripieno. Dopo aver tirato al matterello l’altra parte di impasto ricopriamo la torta sigillando bene i bordi e facendo dei buchi per la fuoriuscita del vapore. Infine, dopo aver spennellato la torta pasquale salata con tuorlo d’uovo la inforniamo.

Cottura:

Lasciar cuocere per almeno un’ora e 15 min. a 170° in forno statico, assicuratevi che sia ben cotta, con la prova dello stecchino che deve risultare asciutto. Prima di sfornarla la torta pasquale salata deve essere ben dorata.

Consigli

Potete consumarla anche uno o due giorni in anticipo, perché i sapori si amalgameranno e la torta di Pasqua salata o pizza chiena cilentana sarà più buona.

Galleria fotografica

